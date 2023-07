Lorsque le Festival international du film de Toronto (TIFF) déroulera son tapis rouge en septembre, il se peut qu'il ne soit pas foulé par de grandes vedettes américaines.

La grève des acteurs hollywoodiens pourrait radicalement changer la donne cette année, disent les festivaliers et les grands joueurs de l'industrie, désormais confrontés à la perspective d'un TIFF plus sobre.

Les artistes représentés par la Guilde des acteurs et actrices ont débrayé vendredi dernier, rejoignant leurs collègues scénaristes déjà sur les piquets de grève.

La grève des acteurs a interrompu évidemment les tournages de la plupart des productions hollywoodiennes, mais aussi les activités de promotion. La Guilde a clairement indiqué que ses membres ne peuvent faire aucune promotion des films dans lesquels ils ont joué, y compris lors de festivals.

Ainsi, Nicolas Cage ne sera pas au Festival international de films Fantasia de Montréal, en fin de semaine, pour recevoir le Prix de carrière honorifique, en marge de la première mondiale de Sympathy for the Devil.

Les organisateurs du TIFF , qui doit se dérouler du 7 au 17 septembre, n'ont pas précisé ce qu'ils feront si la grève se prolonge jusque-là. Mais ils ont admis que l'impact ne peut être nié .

Publicité

Billets moins chers?

Eric Tisch, directeur de la programmation chez REEL Canada, un organisme à but non lucratif voué à la diffusion de films canadiens dans les écoles, affirme qu'un festival sans vedettes ne peut justifier le coût élevé du billet. Les prix des billets spéciaux au TIFF peuvent atteindre 80 $ - et pour certaines grandes premières à guichets fermés, les revendeurs ont exigé des prix exorbitants.

Le « facteur vedettes » est ce qui a toujours amené le TIFF au niveau où il est actuellement, et c'est ce qui le différencie des autres festivals, explique ce cinéphile de 28 ans, qui fréquente le festival chaque année - et qui appuie les grévistes. Sachant qu'il n'y aura pas de scénaristes, de réalisateurs, d'acteurs [...] ça va être moins intéressant qu'avant , dit-il.

M. Tisch soutient aussi que de nombreux cinéphiles qui sont exclus du festival à cause du prix élevé des billets espèrent au moins apercevoir leurs vedettes préférées dans les rues de Toronto.

Le cinéphile torontois Ben Whyte prévoit lui aussi toujours fréquenter le TIFF malgré tout, pour soutenir la culture, même s'il considère sa présence comme une « épée à double tranchant ».

On veut aller soutenir les films, car il y a beaucoup de gens dans les coulisses qui travaillent très dur pour le faire vivre, mais on veut aussi soutenir les acteurs , a déclaré ce jeune cinéphile de 20 ans, qui a également payé pour assister virtuellement aux événements du TIFF pendant la pandémie.

Publicité

Élan freiné

Après l'annulation des événements en personne en raison de la COVID-19 en 2020, le TIFF s'était mis l'année suivante en mode hybride - mais avec très peu de vedettes. L'an dernier, le TIFF a retrouvé ses tapis rouges d'antan.

Martin Katz, producteur canadien qui collabore souvent avec David Cronenberg, a déclaré qu'une « variété de problèmes » minera l'enthousiasme pour le TIFF cette année, si la grève se poursuit jusqu'en septembre.

C'est une tournure des événements extrêmement malheureuse et même tragique, car, du côté du cinéma indépendant, il s'agit de visibilité - trouver un distributeur et un public , explique-t-il.