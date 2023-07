Un bâton de Wayne Gretzky de la finale de 1988 est mis aux enchères

Un bâton utilisé par Wayne Gretzky lors de la victoire décisive des Oilers d'Edmonton face aux Bruins de Boston, lors de la finale de la Coupe Stanley de 1988, sera mis aux enchères par Sotheby's Sealed à compter du 25 juillet.

Au préalable, l'article de collection sera exposé chez Sotheby's à New York, de jeudi à lundi.

Avoir un objet de la sorte est vraiment remarquable , a souligné Brahm Wachter, responsable des vêtements de rue et des objets de collection modernes chez Sotheby's. On parle vraiment du plus grand joueur à avoir foulé la glace et de son dernier championnat, ce qui a bien sûr contribué à inscrire son nom dans les livres d'histoire , a-t-il ajouté.

Ouvrir en mode plein écran Le bâton utilisé par Gretzky lors de la victoire des Oilers d'Edmonton sur les Bruins de Boston en 1988 pour remporter la Coupe Stanley est visible sur une photo non datée. Photo : La Presse canadienne / Sotheby's

La coupe Stanley de 1988 était la quatrième de la carrière de Wayne Gretzky, qui a au passage obtenu un deuxième trophée Conn-Smythe, remis au joueur le plus utile des séries, après avoir récolté 12 buts et 43 points en 19 matchs éliminatoires.

Selon les estimations, le bâton devrait être vendu pour plus de 500 000 dollars américains (659 000 $). Nous avons examiné une vente aux enchères qui a eu lieu il y a un peu plus d'un an […] au cours de laquelle le chandail et les gants portés lors de la finale de la Coupe Stanley de 1988 ont été vendus , a spécifié Brahm Wachter.

Je pense que les gants ont rapporté 200 000 dollars américains, le chandail a atteint 1,5 million de dollars américains. Nous pensons que ce serait quelque part entre les deux, en particulier parce que le marché a augmenté depuis cette vente , a-t-il précisé.

La société avait déjà vendu un bâton de Wayne Gretzky de son dernier match dans la LNH pour 140 000 $, en 2022. Brahm Wachter a expliqué qu'une partie du processus de mise aux enchères de tels articles consiste à faire correspondre les photos.

Ce bâton a une provenance, mais en plus, il a été associé à une photo de la finale de la Coupe Stanley de 1988. […] Puis [Wayne] Gretzky l'a en fait signé de sa propre main et il l'a daté du 26 mai 1988, qui est la date du dernier match de la finale.

Ouvrir en mode plein écran Le bâton de hockey utilisé par Wayne Gretzky lors de son dernier match dans la LNH est exposé dans le cadre de la vente aux enchères de souvenirs sportifs de Sotheby's intitulée «Invictus», le mardi 6 septembre 2022, à New York. Photo : Associated Press / Bebeto Matthews

Ce n'est pas le premier des articles ayant appartenu à Wayne Gretzky à attirer un si gros prix aux enchères. En mai 2021, Heritage Auctions a déclaré avoir vendu une carte de recrue O-Pee-Chee de Wayne Gretzky datant de 1979 à un acheteur anonyme pour une somme de 3,75 millions de dollars américains.

Cette vente a battu le précédent record pour une carte de hockey datant de décembre 2020, lorsque Heritage Auctions a vendu la seule autre des deux cartes de recrue de Wayne Gretzky à recevoir une note parfaite d'évaluation de Professional Sports Authenticator pour 1,29 million de dollars américains.

Il s'agissait de la première carte de hockey à dépasser le million de dollars.