De plus en plus d’enseignants non légalement qualifiés exercent leur métier dans les classes du Centre de services scolaire de l’Estuaire. Leur nombre a triplé en un an, passant de 8 à 23 lors des deux plus récentes années scolaires, selon le Syndicat de l’enseignement de la Haute-Côte-Nord.

Cela représente environ 5 % du personnel enseignant de ce centre de service scolaire, qui compte 500 enseignants.

Dans un contexte de pénurie d’enseignants, le président du Syndicat, Rémi Therriault, s’inquiète de cette hausse. Dans les prochaines années, on entrevoit un manque de main-d’œuvre au niveau secondaire et en adaptation scolaire [sur l’ensemble de la Côte-Nord] , avertit-il en entrevue à Bonjour la Côte.

Toutefois, aucune donnée n’est disponible quant au nombre d’enseignants non légalement qualifiés exerçant dans les autres centres de services scolaires de la Côte-Nord, soit ceux du Fer, du Littoral et de la Moyenne-Côte-Nord.

Formation

Pour remédier à la pénurie d’enseignants, l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) offre depuis quatre ans une formation en enseignement préscolaire et primaire en alternance travail-études.

Les cours sont offerts à raison de deux jours par semaine. Seuls les enseignants non légalement qualifiés du Centre de services scolaire du Fer ont accès à ce programme.

Rémi Thériault voit d'un bon œil cette formation dispensée par l' UQAC .

C’est déjà une bonne chose. On tente de qualifier les gens qui sont intéressés à prêter main-forte dans les écoles

La formule hybride a toutefois ses limites, selon le syndicaliste. On sait que la tâche d’un enseignant est déjà lourde. Si en plus on ajoute la formation en même temps, c’est comme si on brûlait la chandelle par les deux bouts , observe Rémi Thériault.

Il salue les enseignants non légalement qualifiés qui relèvent ce défi ainsi que les universités qui s’ajustent à la situation. Il souhaite d’ailleurs que ce type de programme soit offert dans d’autres régions, notamment celles qui sont éloignées.

De 2019 à 2023, l’Université du Québec à Rimouski a offert le baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire au Cégep de Baie-Comeau.