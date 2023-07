Des propriétaires de la C.-B. découragent leurs locataires d’installer des climatiseurs

Des locataires de la Colombie-Britannique affirment avoir reçu des avis de leurs propriétaires visant à les dissuader d’installer des climatiseurs dans leurs appartements, sous peine de compromettre leur bail.

Or, la province a annoncé le mois dernier accorder 10 millions de dollars à BC Hydro afin de fournir 8000 climatiseurs au cours des trois prochaines années aux personnes à faibles revenus, et vulnérables à la chaleur.

Ryan Le Neal a acheté un climatiseur portatif pour son appartement à New Westminster, au sud-est de Vancouver, il y a trois ans. Il ne s’est pas inquiété de l'utiliser jusqu'à ce qu'il reçoive, le 1er juin dernier, un courriel l'avertissant que la direction ne peut autoriser aucun locataire à installer un climatiseur .

La note envoyée par le propriétaire, Dinesh Chand, stipule que si un locataire choisit d'enfreindre cette condition matérielle de la location et que cela crée des dommages, le locataire sera responsable de la réparation de ces dommages .

Elle précise également que les bâtiments plus anciens ne sont pas équipés pour maintenir la consommation élevée d'électricité qu'exigent les climatiseurs et que les locataires doivent s'assurer auprès d'un électricien que l'équipement est sûr avant de l'utiliser.

Ryan Le Neal a acheté un climatiseur portatif pour son appartement de New Westminster il y a trois ans. Photo : Radio-Canada / Justine Boulin

Ryan Le Neal, qui travaille comme technicien d'ascenseur, dit avoir suivi les instructions de l'avis et consulté des électriciens au sujet de l'utilisation du climatiseur.

Je l'utilise depuis trois ans déjà. Je n'ai jamais eu de problème.

Le locataire souligne qu'avant d'avoir un climatiseur, l’appartement qu’il occupe depuis 2008 atteignait des températures de 38 degrés Celsius. Il précise que son contrat de location initial ne prévoyait aucune restriction quant à l'utilisation d’un tel appareil.

Selon l’Association des locataires de New Westminster, les locataires d'au moins 8 immeubles appartenant à Dinesh Chand, y compris celui de Ryan Le Neal, ont reçu le même avis. Certains d’entre eux ont contacté le groupe pour exprimer des inquiétudes, explique une organisatrice Krisztina Fulop de l'association.

Dans une déclaration à CBC /Radio-Canada, au nom de Dinesh Chand, l'avocat Michael Drouillard, rappelle que l'immeuble dans lequel vit Ryan Le Neal est vieux et que tous les types de climatiseurs ne sont pas appropriés . Il ajoute qu'un propriétaire peut réglementer l'utilisation des climatiseurs dans le cadre d'un contrat de location, notamment en exigeant du locataire qu'il paie pour les dommages causés par son climatiseur.

D’autres locataires d'un immeuble de la Colombie-Britannique appartenant à un autre propriétaire ont rapporté qu'on leur avait également demandé de ne pas installer de climatiseurs, mais aucun d'entre eux n'a souhaité être cité à ce sujet.

Les bâtiments doivent être évalués, selon un ingénieur

Selon l’ingénieur principal chez Hedgehog Technologies à Burnaby, Michael Wrinch, les infrastructures des bâtiments doivent être évaluées individuellement afin de déterminer le type de charge électrique qu'elles peuvent supporter. Il ajoute que si le bâtiment n'a pas la capacité nécessaire, l'infrastructure devra être modernisée, ce qui pourrait coûter des centaines de milliers de dollars, en fonction de la taille du bâtiment.

Le directeur général de l’Association des propriétaires de la Colombie-Britannique, David Hutniak, est bien conscient du coût potentiel et attend toujours plus de détails sur le programme de la province visant à fournir des climatiseurs aux personnes vulnérables. Le programme proposé présente encore de nombreuses lacunes. Nous ne savons rien, par exemple, de l'équipement spécifique auquel le programme s'applique.

Il souligne par ailleurs que le gouvernement a été explicite en disant que le consentement du propriétaire est nécessaire.

Trouver des solutions, dit la province

Le ministre du Logement de la Colombie-Britannique, Ravi Kahlon, espère de son côté que les propriétaires et les locataires pourront travailler ensemble pour trouver des solutions.

Les risques liés aux épisodes de chaleur extrême, en particulier pour nos citoyens les plus vulnérables, ne doivent pas être négligés, et j'encourage vivement les copropriétés et les propriétaires à prendre en compte tous les facteurs et à trouver des solutions pour assurer la sécurité des personnes , indique-t-il dans une déclaration.

Quant à Krisztina Fulop, elle n'est pas convaincue qu'une approche non interventionniste de la province aidera les locataires à rester au frais.

La province a la capacité d'obliger les propriétaires à effectuer ces changements. Nous payons notre loyer tellement cher à Vancouver, pourquoi devrions-nous nous contenter de moins? Et pourquoi devrions-nous mettre nos vies en danger?

En attendant, Ryan Le Neal affirme qu’il ne renoncera pas à faire fonctionner son climatiseur les jours de grande chaleur. Je n'ai vraiment pas l'impression d'être dans l'erreur.

D'après les informations d'Eva Uguen-Csenge