Jardiner en français grâce au Conseil communautaire du Grand Havre

Le Conseil communautaire du Grand Havre reprend les activités en français dans son jardin communautaire cet été.

Ça fait déjà quelques années que le jardin communautaire existe , constate Marina Turbide, la coordinatrice de la Communication et du Marketing au Conseil communautaire du Grand Havre (CCGH). Et cette année, nous avons deux activités pendant l'été [...] et nous allons également avoir une activité de récolte au mois de septembre.

Il y avait le besoin de mettre en place un projet autour du jardinage , indique le directeur du Conseil, Mario Noury. Pour donner des occasions à tous les gens francophones d'ici de pouvoir jardiner en français.

L’organisme permet donc à la communauté francophone de jardiner à Dartmouth dans le parc des Commons, situé près de l’intersection des rues Wise et Thistle. Le jardin communautaire est accessible tous les étés depuis déjà 8 ans et pas seulement pour les francophiles qui ont le pouce vert.

Tous ceux qui sont intéressés peuvent y participer!

Maude Blondin-Benoit, une des bénévoles responsables du jardin communautaire du CCGH à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse.

Maude Blondin-Benoît fait partie de l'équipe des bénévoles du jardin qui veillent au désherbage et à l'arrosage tout au long de l'été .

Pour moi c'est un peu comme une thérapie d'avoir accès à un jardin et d'avoir les mains dans la terre , dit-elle.

Redonner au suivant

En plus d’offrir aux gens de la ville qui veulent jardiner, un espace pour le faire, le CCGH offre aussi des ateliers pour développer ses aptitudes.

Les participants pourront en apprendre plus sur le jardinage lors des ateliers le dimanche 30 juillet et le mercredi 23 août , indique Marina Turbide.

C'est bien encadré et si les participants ont des questions on a des personnes qui en connaissent assez long sur le jardinage, qui vont pouvoir aider.

Le CCGH invite les gens intéressés à garder un œil sur ses pages des réseaux sociaux pour connaître tous les détails.

On a engagé quelqu’un pour pouvoir montrer dans le fond à nos bénévoles comment bien s'occuper du jardin , précise Marina Turbide. Et puis à la fin, tous aliments qu'on va avoir récoltés on en fera don à une charité pour nourrir les personnes sans-abris.

Mario Noury, directeur général du Conseil communautaire du Grand-Havre.

Bien sûr, les gens pourront aussi goûter aux fruits de leur labeur lors de la fête des récoltes en septembre.

Il y a une petite partie [ de la récolte ] qu'on va garder pour faire des pizzas normalement au feu de bois sur le four communautaire , explique Mario Noury. Un genre de fête des récoltes!

Inspiration acadienne

De quoi inspirer les participants à jardiner au-delà du jardin communautaire, comme le fait fait Claude Renault et sa femme depuis déjà 3 ans.

On a commencé a faire ça à la maison , dit-il. Mais on a pris de l'expérience ici et ça nous permet de l'utiliser et la mettre en pratique à la maison.

Le jardin communautaire s'inspire des jardins traditionnels acadiens, explique Maude Blondin-Benoît.

C'est huit carrés avec des légumes qui étaient plantés par les Acadiens , dit-elle. Des légumes racines des haricots des carottes qui vont servir pour des ragouts.

Il y a aussi quatre petites parcelles de terre pour y planter autre chose au gout des participants. Cette année, l'équipe essaie d'y faire pousser des piments forts et des arachides, reste à voir si les jardiniers y parviendront.

D'après une entrevue de Denis Duchesne à l'émission Le Réveil