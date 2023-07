Veilles d’orages violents dans le Madawaska et l’ouest du Restigouche

Des veilles d’orages violents sont en vigueur pour le comté de Madawaska et l’ouest du comté du Restigouche mardi. Il pourrait tomber 25 mm de pluie à l’heure et des rafales pouvant atteindre 90 km/h sont à prévoir.

Selon Environnement Canada, de fortes pluies devraient tomber sur ces régions à compter de cet après-midi jusqu’en soirée.

Une ligne d’orages en formation sur l’est du Québec et le nord du Maine devrait se déplacer vers le nord-ouest du Nouveau-Brunswick , précise Environnement Canada dans un avis. On y ajoute que des pluies torrentielles par endroits et de très fortes rafales pourraient accompagner certains orages.

Ces intempéries peuvent endommager des bâtiments, arracher des branches d’arbres ou causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes, ajoute Environnement Canada.

Une violente tempête de pluie a causé bien des dégâts à Edmundston le 29 juin dernier, alors qu’un épisode de pluie torrentielle a surpris les résidents. Ces derniers jours, de fortes pluies se sont aussi abattues sur le nord-ouest de la province.

Ouvrir en mode plein écran La rue Canada à Edmundston a été inondée par les pluies torrentielles du 29 juin. Photo : Gracieuseté : Cathy Dunphy Michaud

Une veille d’orages violents est émise lorsque les conditions météorologiques sont propices à la formation d'orages pouvant être accompagnés de grêle, de vents destructeurs ou de pluies torrentielles.