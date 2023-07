L’ancien attaquant vedette du Drakkar de Baie-Comeau, Joël Perrault, devient officiellement le 8e entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski. Celui qui a aussi joué près d’une centaine de parties dans la Ligue nationale de hockey (LNH) espère mettre à profit son expérience d'ancien joueur pour amener l'équipe au niveau supérieur.

Joël Perrault a joué trois saisons pour le Drakkar de Baie-Comeau de 2000 à 2003. Parmi ses faits d’armes, il a mis la main sur le trophée Jean-Béliveau remis au meilleur pointeur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) lors de la saison 2002-2003, inscrivant 116 points, dont 51 buts.

L’ancien joueur de centre croit que son expérience de joueur sera bénéfique à l'organisation. J’ai été le joueur pour qui ça a été plus difficile au début et qui a eu du succès vers la fin. Je connais très bien le circuit et je pense que cette expérience-là va pouvoir aider les jeunes , estime M. Perreault.

Celui qui succède à Serge Beausoleil a été un choix de 5e ronde des Mighty Ducks d'Anaheim en 2001. Il a aussi disputé 96 matchs dans la LNH avec les Coyotes de Phoenix, les Blues de Saint-Louis et les Canucks de Vancouver.

M. Perreault a amorcé sa carrière d'entraîneur au sein de l’organisation des Dynamiques du Collège Charles-Lemoyne de 2016 à 2020. Il a ensuite été entraîneur-chef des Vikings de Saint-Eustache, poste qu’il a occupé lors des trois dernières saisons. Il venait d'être engagé en avril à un poste d'adjoint pour les Tigres de Victoriaville avant d’accepter son nouveau défi avec l’équipe de la région.

Le copropriétaire et président du conseil d'administration de l'Océanic de Rimouski, Alexandre Tanguay, juge que les qualités de pédagogue de son nouvel entraîneur-chef permettront à l’Océanic d’espérer remporter les grands honneurs.

Nos jeunes vont beaucoup apprendre d’un gars comme Joël. Ce sera une nouvelle approche auprès de nos jeunes , croit M. Tanguay.

On va voir du hockey excitant, du hockey 2.0.

Le nouveau directeur général de l’Océanic, Dany Dupont, salue aussi les qualités humaines de l’homme. C’est un gars ultra sympathique qui travaille super bien avec les autres, qui n’a pas peur de donner son opinion, qui a une relation incroyable avec les joueurs , décrit son nouveau patron.

Ouvrir en mode plein écran Le nouveau directeur général de l'Océanic de Rimouski, Danny Dupont, en compagnie de l'un des copropriétaires du club, Alexandre Tanguay (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Objectif Coupe Mémorial

Les dirigeants de l’équipe ne s’en cachent pas. Ils souhaitent accueillir la Coupe Mémorial en 2025 et remporter les plus grands honneurs. Danny Dupont croit d’ailleurs que Joël Perreault est l’homme tout désigné pour ramener une coupe à Rimouski le plus tôt possible .

On parle souvent de l’année prochaine, mais je pense que cette année, on est pas mal meilleur que le monde peut penser. On a un bon équilibre dans notre alignement. On peut facilement surprendre avec le groupe que nous avons présentement , est d'avis le directeur général.

Les partisans auront droit à un jeu offensif sur la patinoire de la part de l'équipe lors de la prochaine saison. J’aime le jeu offensif. Je crois aux habiletés des jeunes aujourd’hui. Il faut travailler avec la possession de rondelle, jouer avec le plus de confiance possible. Il faut jouer avec son instinct , fait-il valoir.

Le nouvel entraîneur-chef ajoute que la pression de gagner ne l’effraie pas. Je carbure à ce genre de défi. Si ça m’étouffait et que je ne voulais pas vivre ce genre de pression, je ne serai pas entraîneur aujourd’hui , assure-t-il.

Alexandre Tanguay et Danny Dupont ont admis qu’ils avaient eu un autre entraîneur dans leur mire, sans toutefois le nommer directement. Éric Veilleux a toutefois décidé de joindre les rangs des Remparts de Québec. Ils ont ensuite rencontré trois candidats avant de faire confiance à Joël Perreault.

Ce dernier a signé un contrat de trois saisons avec l’Océanic, soit la même durée que son directeur général. M. Dupont a d’ailleurs pris la décision de quitter son poste au sein du programme sport-étude en hockey au Séminaire Saint-Joseph à Trois-Rivières afin de se consacrer pleinement à son nouvel emploi.

L’Océanic a aussi annoncé en point de presse l’ajout de l’ancien joueur de la LNH originaire de Sayabec, Jordan Caron, comme entraîneur adjoint. Il aura notamment la responsabilité d’encadrer le développement des habiletés des joueurs en plus d'être responsable des séquences vidéo.

Avec la collaboration de René Lévesque