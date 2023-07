« Ça fait 15 ans que je suis dans le coin du Palais des congrès et, pour moi, c’est du jamais-vu », raconte Élise, une itinérante. « La violence, la maladie mentale, la drogue, les cris, l’achalandage… c’est le pire été. » Elle s'apprête à changer de secteur. « Je ne suis plus capable d’être ici, parce que le monde est trop fou dans le coin », lance-t-elle.

Durant plusieurs jours, résidents, travailleurs et sans-abris ont partagé avec Radio-Canada leur vive inquiétude et le sentiment d'insécurité qui s'accroît à l'intérieur et à l'extérieur du Palais des congrès. Il est question de drogue, de vols, de bagarres, mais surtout d'une crise sociale sans précédent.

Grâce à des images de caméras de surveillance, de vidéos d'amateurs et les constats que nous avons faits sur place, nous avons pu corroborer plusieurs témoignages recueillis.

J'ai des employés qui pleurent, qui n'en peuvent plus de subir des insultes, des cris, des agressions , raconte le propriétaire franchisé des deux cafés Van Houtte situés dans le Palais des congrès, Vincent Daou.

Les cafés Tim Hortons et Van Houtte, à l'entrée du Palais des congrès, côté rue Saint-Urbain.

À l'entrée de la rue Saint-Urbain, des vendeurs de drogue traitent leurs affaires à la vue de tous, au milieu d'itinérants qui vont et viennent dans l'édifice. Parfois, ils prennent un coin de ma salle à manger et ils font leurs transactions , se désole M. Daou.

Il n'est pas rare que des itinérants dorment au milieu des tables et des chaises. Certains y ont même fait leurs besoins, photo à l'appui. Il n'est pas toujours aisé de les faire sortir en raison de l'état d'intoxication avancé de plusieurs et la police arrive bien souvent trop tard.

Un itinérant dort dans la salle à manger du café Van Houtte, au Palais des congrès.

Les salles à manger vont disparaître

Dans les derniers mois, le café Tim Hortons du Palais des congrès a fermé sa salle à manger pour limiter les nuisances. Les deux cafés Van Houtte vont l'imiter la semaine prochaine, nous annonce Vincent Daou.

Il estime que la disparition des places assises va lui faire perdre 25 % de son chiffre d'affaires. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix , répète-t-il.

Le café Tim Hortons a déjà fermé sa salle à manger du Palais des congrès à cause des conflits entre itinérants, clients et employés.

Les cafés deviendront des comptoirs de vente uniquement, mais ça ne réglera pas tous les problèmes.

Certains itinérants ont pris l'habitude de demander aux clients en ligne de leur payer de la nourriture ou de leur offrir des dons en argent, de façon insistante, parfois intimidante, voire violente. Tous les jours, nous perdons des clients , déplore le propriétaire.

Des centaines de vols

Par ailleurs, Vincent Daou a recensé 1095 tentatives de vols et 765 vols de produits durant la dernière année. Ils viennent aussi voler les pourboires des employés.

L'entrepreneur raconte qu'au début, lui et ses employés couraient après les voleurs, mais ils se sont fait agresser. Lui a reçu un jet de café chaud au visage. L'un d'entre eux nous a menacés avec une arme blanche, on nous a fait du spray dans le visage , relate-t-il. Depuis, il ne poursuit plus les voleurs.

C'est triste, c'est vraiment triste. Malheureusement, ce n’est pas une belle image pour Montréal.

Il déplore que les agents de sécurité du Palais n'interviennent pas dans les commerces et il se plaint des délais d'intervention de la police. Il n'a pas non plus le sentiment d'être entendu par la Ville, à qui il a écrit.

Il n'y a rien qui se passe. On parle, on parle, mais il n'y a personne. On nous répond que c'est un problème de société. Mais il faut trouver une solution pour ces gens-là , s'indigne-t-il.

Un homme dort à terre, en face du Palais des congrès.

La Municipalité se défend

La Ville de Montréal assure être mobilisée « comme jamais » pour faire face à la « grosse crise » de l'itinérance qui touche la métropole depuis la pandémie.

De l'argent et des intervenants dans la rue ont été ajoutés récemment. Le nombre de places en refuge a doublé depuis 2018, mais il y a toujours environ une place pour deux itinérants dans la métropole.

C'est d'ailleurs la présence de refuges à proximité du Palais des congrès et la nécessité d'attendre un coupon pour y obtenir une place durant la nuit qui expliquent la forte présence d'itinérants dans le secteur.

Un site d'hébergement s'est ajouté durant la pandémie.

Vu qu’il y a un dortoir, tous les itinérants se ramassent ici. Donc, même quand il n’y a pas de place, eh bien, tout le monde est là , explique Élise, la sans-abri habituée du quartier.

Les itinérants qui n'ont pas trouvé une place en refuge passent la nuit dans le jardin, du côté nord du Palais des congrès. Plusieurs craignent pour leur sécurité.

L'insécurité dénoncée par les itinérants eux-mêmes

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dit mener « des opérations ciblées » aux abords du Palais des congrès et se tient prêt à intervenir dès qu'un appel au 911 est fait à l'intérieur de l'édifice.

Mais tout cela ne convainc guère les principales victimes de la violence aux abords du Palais : les itinérants eux-mêmes.

Il y en a qui sont réveillés à coups de pied ou de poing , raconte Élise.

En début de semaine, je me suis fait taxer mon chandail à coups de bâton par une itinérante autochtone.

Elle n'en peut plus des cris la nuit, des vols et de l'insécurité. Depuis quelques mois, c'est rendu « too much » pour elle.

Plus de drogue, plus de monde, plus de maladie mentale. C’est l’enfer.

C'est complètement fou , confirme Yanni, un autre itinérant. Beaucoup de gens avec des problèmes de santé mentale ne devraient pas être dans la rue, si seulement ils avaient un logement.

Yanni a peur pour sa sécurité quand il dort dehors, aux abords du Palais des congrès.

Pierre, qui se promène avec un petit chien et une grosse valise, sait que les vols sont monnaie courante aux abords du Palais des congrès.

Il s'est fait voler son cellulaire à plusieurs reprises au cours des deux dernières années où il s'est retrouvé dans la rue.

C’est dangereux, dit-il. Il y a des caractères qui sont vraiment impossibles et il y a des gens qui sont malades et qui ont besoin de médication.

Les résidents apeurés n'arrivent pas à dormir

Depuis la pandémie, Jimmy Khaled et Marie-Josée Leblanc sont régulièrement réveillés par des cris sous leurs fenêtres d'un immeuble de logements locatifs qui donne sur le parc des itinérants, entre la rue De La Gauchetière et le Palais des congrès.

On n'ose plus inviter personne.

Il se désole que ses filles, des adultes, aient maintenant peur de venir les visiter.

Jimmy Khaled et Marie-Josée Leblanc, des locataires inquiets pour leur sécurité, même dans le hall de leur immeuble, au nord du Palais des congrès.

Marie-Josée Leblanc raconte qu'elle « change de côté rue » et « longe le mur » par crainte pour sa sécurité. On est chez nous comme des étrangers. Honnêtement, c'est ça que je sens depuis quelques années , confie-t-elle.

La Ville nous dit qu'il faut cohabiter [avec les itinérants], mais comment cohabiter avec des gens malades?

La nuit, ils nous réveillent, parce qu’il y a toujours des bagarres , raconte-t-il. Les locataires reçoivent aussi des appels à l'interphone de jour comme de nuit d'itinérants qui espèrent que l'un d'entre eux ouvrira sans poser de question.

La situation n'est pas sans rappeler les tensions dans un autre secteur du Quartier des spectacles, surnommé « l'Allée du crack » par les résidents. Ici aussi, les locataires retrouvent régulièrement des itinérants en train de consommer des drogues, dormir ou faire leurs besoins dans leurs immeubles.

Au moment du passage de Radio-Canada, des itinérants se douchaient et faisaient leur lavage dans une fontaine du parc avoisinant.

Amoncellement de vêtements à côté d'une fontaine, à proximité du Palais des congrès.

La PDG du Palais des congrès au coeur d'une crise

Il faut trouver des solutions, parce que c'est vrai que c'est invivable , admet la PDG du Palais des congrès, Emmanuelle Legault. C'est tout un défi , ajoute-t-elle.

Le Palais a triplé le nombre d'agents de sécurité depuis six mois, et il collabore avec des organismes communautaires en itinérance, la police, la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec.

Des décisions « crève-cœur » ont été prises, comme celle de retirer du mobilier à l'intérieur et à l'extérieur de l'édifice pour limiter le flânage.

La dirigeante rappelle que le Palais est un lieu public. On les laisse circuler , affirme-t-elle.

En revanche, ce qu'on ne tolère plus du tout, ce sont des actes agressifs. Nos agents maintenant sont invités à expulser immédiatement ces gens-là, puis à les inviter à ne plus rentrer au Palais .

La PDG du Palais des congrès, Emmanuelle Legault

Un appel à plus de tolérance

Le Palais des congrès maintient ses toilettes ouvertes aux itinérants et demande aux commerçants de ne pas discriminer ces personnes.

Dans une lettre du Palais des congrès adressée au propriétaire des cafés Van Houtte et datée du 29 mai, la société d'État le met en garde : Nous parlons d'êtres humains qui ont des droits et non d'une extermination de vermine et de rongeurs .

Le Palais des congrès ne dénigrera ni ne maltraitera cette clientèle, qui certes peut se révéler problématique en raison de certains individus, mais qui reste une partie intégrante de notre société avec des droits inviolables.