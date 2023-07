Un salaire minimum ontarien de 40 $ de l’heure : c’est ce dont les travailleurs torontois auraient besoin pour louer un logement de deux chambres sans y consacrer plus de 30 % de leurs revenus mensuels, révèle un rapport du Centre canadien de politiques alternatives.

Le seuil de 30 % est utilisé par plusieurs organisations, dont la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), pour déterminer qu’un logement est abordable. Cela permet aux locataires d’avoir suffisamment d’argent pour combler les autres besoins essentiels.

D’après le CCPA , aucun quartier dans la région de Toronto ne permet à un travailleur payé au salaire minimum actuel dans la province, soit 15,50 $ de l’heure, de se permettre un logement d'une ou de deux chambres sans y consacrer plus de 30 % de ses revenus.

Les personnes pensent parfois que oui, les loyers sont élevés dans les grandes villes comme Toronto et Vancouver, mais qu’ils sont plus abordables dans certains quartiers de la ville. Ce n’est plus le cas : ces secteurs abordables n'existent plus , affirme David Macdonald, l’économiste principal du CCPA et l’un des auteurs du rapport.

Même deux Torontois vivant sous le même toit gagnant un salaire de 15,50 $ de l’heure ne peuvent se permettre un logement d’une chambre, qui nécessite un salaire individuel d’au moins 33,62 $.

Le loyer moyen pour un logement d’une chambre a atteint 2572 $ par mois en juillet, d’après le rapport mensuel du site Rentals.ca. Il s’agit d’une augmentation de 14 % par rapport à la même date l’an dernier.

Ouvrir en mode plein écran D'après l'économiste David Macdonald, les quartiers de grandes villes comme Toronto ou Vancouver où il était possible de trouver un logement abordable ont disparu. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

D’après le CCPA , 42 % des ménages d’une seule personne en Ontario ont un revenu égal ou inférieur au salaire minimum, le taux le plus élevé au pays, à égalité avec le Québec. Le salaire minimum devrait augmenter de près de 10 $ de l’heure en Ontario pour qu’une personne puisse louer un logement d’une chambre dans la province.

Selon David Macdonald, si les gouvernements veulent que le coût des loyers baisse, ils doivent adopter un contrôle des loyers efficace et s’attaquer aux politiques qui minimisent les augmentations de salaire.

En Ontario, seuls les logements habités avant le 15 novembre 2018 sont assujettis au contrôle des loyers.