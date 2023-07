Soirée inoubliable pour Sara Dufour

Ce qui s’annonçait comme un rendez-vous manqué sur les plaines d’Abraham pour l’auteure-compositrice-interprète Sara Dufour aura finalement pris des airs de soirée d’exception. La Dolmissoise d’origine a finalement pu faire découvrir son univers musical à 90 000 personnes, lundi, lors de cette soirée de prolongation du 55e Festival d’été de Québec (FEQ).

Les caprices météorologiques ont forcé l’annulation de la soirée de jeudi dernier. Rapidement, le FEQ a annoncé la reprise du programme. Ainsi, Sara Dufour a pu chauffer les planches pendant 45 minutes avant Robert Charlebois et les Cowboys Fringants.

C’était une des plus grandes journées de ma vie. Mon plus gros spectacle à vie. Ma plus grosse foule à vie , résume-t-elle au lendemain de sa prestation.

L'auteure-compositrice-interprète de Dolbeau-Mistassini avoue ne pas avoir été intimidée. La clé résidait, selon elle, dans la préparation. L’énergique artiste raconte avoir savouré chaque instant de cette performance de rêve.

J’étais excitée, mais calme à la fois. Je me rappelle des moments vécus. J’ai connecté avec la foule. La foule a chanté avec moi. C’est comme si ça allait vite, mais en même temps tranquillement. J’ai pris le temps de respirer pendant ces 45 minutes-là. C’était vraiment un moment magique. J’ai eu l’impression de participer à quelque chose d’historique, quelque chose de plus grand que moi-même , se remémore-t-elle après une courte nuit d’à peine quelques heures.

Sara Dufour a même pu partager la scène, l'instant d'une chanson, avec les Cowboys Fringants. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Sara Dufour a même pu partager la scène, l’instant d’une chanson, avec les Cowboys Fringants. Sa voix s’est mêlée à celle du groupe pour la pièce Marine marchande.

J’étais remplie de fierté. J'étais tellement heureuse de pouvoir vivre ce moment-là, de le partager avec eux, les Cowboys. D’avoir cette connexion avec Karl. Qu’eux me permettent d’avoir une connexion avec le public une deuxième fois. C’était un grand moment , a-t-elle confié en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Des plaines d’Abraham à la scène

Il y a 20 ans, Sara Dufour se retrouvait dans une marée humaine de milliers de spectateurs sur les plaines d’Abraham pour un spectacle des jeunes Cowboys Fringants. Deux décennies plus tard, elle avait la mission de réchauffer la foule pour eux. Cette occasion en fut une de grand privilège pour la Jeannoise d’origine.