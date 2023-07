Explosion de propane à Val-des-Sources : le distributeur perd sa licence

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) sévit contre le distributeur de propane d'André Vachon, le propriétaire de l'entreprise où l'explosion de bonbonnes a eu lieu en août 2022 en plein quartier résidentiel de Val-des-Sources. Il lui sera dorénavant interdit d'entreposer et de distribuer du propane.

Dans un jugement rendu lundi, la Régie du bâtiment du Québec refuse la délivrance de permis d'exploitation d'une installation destinée à entreposer ou à distribuer du gaz à Centre de location idéale .

La RBQ indique que [Éric] Pagé [le propriétaire] et son entreprise ont fait preuve d’une insouciance majeure et répétée. Loin d’être un incident isolé, la faute était continue en persistant de livrer même après l’accident .

Aussi, selon ce qui est rapporté dans le jugement, M. Pagé savait que M. Vachon [le propriétaire de l'endroit où ça a explosé] n'avait pas de permis de distribution et d'entreposage de propane. Malgré tout, le Centre de location idéale a fait 152 livraisons de propane au cours des quatre dernières années. Au total, le volume de propane livré est évalué à 50 000 gallons américains. Des livraisons ont continué à se faire même après l'explosion et qu'il aurait dû avertir la RBQ du danger à la résidence de M. Vachon, note-t-on.

Ainsi, l'expert consulté par la RBQ est unanime : n’importe quel distributeur de gaz aurait compris que les lieux présentaient un risque évident d’accident .

Plutôt qu’aviser la Régie dans les plus brefs délais, [le Centre de location idéale] a fait preuve d’insouciance mitoyenne à la faute lourde en livrant régulièrement à cet endroit.

La Régie rappelle que son mandat est de protéger le public et non les entrepreneurs et détenteurs de permis . L’obligation d’aviser sans délai la Régie d’un refus d’approvisionner en cas de danger ou de défectuosité est loin de n’être que procédurale. Elle se situe au cœur de l’objectif de la Loi de protéger le public. Cette entorse à la Loi se situe dans la fourchette supérieure de gravité , lit-on.

