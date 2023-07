Peanut Butter Sunday sur un nuage après avoir joué sur la même scène que Green Day

Le groupe punk rock acadien Peanut Butter Sundae est au septième ciel. À la dernière minute, dimanche, les organisateurs du Festival d'été de Québec ont a demandé aux quatre membres de la formation néo-écossaise de jouer en première partie des légendaires groupes Bad Religion et Green Day.

Normand Pothier, l’un des membres du groupe, n’en revient toujours pas de la chance que le groupe a eue. Peanut Butter Sundae se préparerait à donner un spectacle devant une foule beaucoup moins imposante au FEQ , lorsque le téléphone a sonné.

C’était un coup de chance! On était censé jouer une scène sur une terrasse en avant d’une centaine de personnes. On a eu l’appel pour dire, si vous voulez, vous pouvez jouer sur le main stage! On a dit oui! , lance-t-il en riant.

peanut butter sunday feq festival ete quebec plaines 16 juillet Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Le groupe Meet Me at the Alter a dû annuler sa performance sur la scène sur des plaines d’Abraham. Peanut Butter Sundae a tout de suite saisi l’occasion.

On était surpris, on était excités et on a dit oui vraiment vite!

Tout s’est déroulé très rapidement après ce fameux coup de téléphone. Rencontre avec l’équipe technique, test de son, le groupe n’avait pas le temps de réaliser qu’il allait monter sur la même scène que l’un de ses groupes préférés, Green Day.

Honnêtement, la première toune, j'étais extrêmement nerveux, mes mains fonctionnaient plus! On a profité du moment, on s’est enjoyé le plus possible , ajoute Normand Pothier.

Une foule imposante, un accueil chaleureux

Selon lui, la foule a très bien réagi à leur prestation de dernière minute, en scandant Beurre de peanut dimanche, beurre de peanut dimanche! , raconte-t-il en riant.

Le chanteur et guitariste Michael Saulnier et André LeBlanc à la batterie lors du spectacle sur les plaines d'Abraham le 16 juillet. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

C’était une [foule] qui était là pour déjà voir des groupes de punk, donc j’imagine que c’était pas terrible pour eux de voir un autre groupe de punk inconnu! , ajoute Normand Pothier.

Peanut Butter Sundae a interprété une dizaine de chansons de leur album Quoi-ce y’a pour souper?, paru en novembre dernier.

Ça, ça va rester sur mon CV pour le restant de ma vie!

De jouer en avant d'un public qui est littéralement 10 fois la population de ton village, c’est incroyable!

À son grand bonheur, le groupe a pu rencontrer les membres de Green Day et discuter avec eux de musique. C’était du petit stuff rien que le l’fun à parler avec un de mes groupes préférés depuis ma jeunesse.

Normand Pothier espère pouvoir répéter l’expérience un jour, mais reste modeste et garde un très bon souvenir de ce fameux spectacle, en ayant le sentiment d’avoir gagné à la loterie.

C’était l’fun à mort, c’était cool, c’était une expérience inoubliable, qui a changé ma vie. C’était crazy.

D’après les informations d’Adrien Blanc