Sudbury teste ses nouvelles routes d’asphalte recyclées

La Ville du Grand Sudbury met en pause aux travaux de réfection du chemin Kingsway pour effectuer des tests concernant une méthode de recyclage à chaud de la chaussée récemment adoptée.

Les travaux de construction qui ont débuté en juin dernier visaient à améliorer l’état des routes sur les chemins Kingsway, Moonlight et sur l’avenue Third.

Bien que les avantages du recyclage à chaud de la chaussée en séduisent certains, la Ville préfère faire preuve de prudence.

Les travaux ont été suspendus la semaine dernière dans l’optique de s'assurer de la qualité des matériaux obtenus à ce jour, précise Dave Shelsted, le directeur des services d’ingénierie pour la Ville du Grand Sudbury.

Nous avons embauché un laboratoire tiers certifié pour effectuer les tests en notre nom afin de nous assurer que les matériaux répondent aux indications du contrat et que nous suivons les normes provinciales de l’Ontario. Nous sommes actuellement en train d’effectuer ces tests et d’attendre de voir les résultats , soutient M. Shelsted.

Mésentente

Pour sa part, Frank Crupi, le vice-président et copropriétaire de Road Surface Recycling, l’entreprise chargée d’effectuer les travaux de construction, déplore l’imposition de l’arrêt des travaux par la Ville.

Je n’ai jamais donné mon accord pour arrêter les travaux et attendre. La Ville nous a forcés à arrêter les travaux.

M. Crupi souligne que l'entreprise est dotée d'un laboratoire présent sur le site, ce qui a permis d'effectuer des tests qui étaient positifs.

Ouvrir en mode plein écran L'asphalte obtenu qui a été testé dans le laboratoire de l'entreprise répondrait aux attentes, estime Frank Crupi. Photo : Radio-Canada / Orphée Moussongo

Ils nous ont dit que nous pouvions soit attendre, soit partir et aller travailler ailleurs et que nous allions négocier une remobilisation à Sudbury. Cependant, ce n’est plus le véritable problème. Qu’en est-il du paiement pour ce que nous avons fait? Qu’en est-il du paiement pour le temps que nous avons attendu ici la semaine dernière? , ajoute M. Crupi.

Selon l’entente faite au préalable entre les deux parties, le recyclage complet des routes concernées coûterait 700 000 dollars.

Le copropriétaire de Road Surface Recycling précise que depuis l’arrêt des travaux en moitié de la semaine dernière, ses camions et équipements de travail d’une valeur de 3,5 millions de dollars sont immobiles, dans l’attente des résultats.

Ouvrir en mode plein écran Frank Crupi soutient être prêt à mettre un terme au contrat si les résultats prennent plus de temps. Photo : Radio-Canada / Orphée Moussongo

Les travaux de construction, qui devaient prendre fin en août 2023, dépasseront la date d’échéance selon la Ville.

De nombreux avantages

Selon le professeur en ingénierie de l’École de Technologie supérieure (ETS) à Montréal Éric Lachance-Tremblay, la technique nouvellement adoptée dans le Grand Sudbury évite l’acquisition de nouveaux matériaux, grâce au recyclage de la couche d’asphalte déjà existante sur la route qui a besoin de réparation.

On vient concasser la couche d’enrobé existante. On peut y ajouter des additifs, on la malaxe, on la met en place et on la compacte. Donc on a une nouvelle assise pour notre couche d’enrobé bitumineux qu’on vient mettre ensuite par-dessus. On réutilise tous les matériaux qui sont en place au niveau des enrobés bitumineux , explique le professeur.

L’expert précise que cette méthode a de nombreux avantages.

Ça procure une économie au niveau de la consommation de matières premières et de la réduction des déchets.

On a beaucoup d’économies au niveau du transport parce qu’on n’a pas ce transport de matériaux sur le chantier. C’est pour ça que l’on considère souvent que ces techniques sont qui sont plus intéressantes d’un point de vue environnemental , renchérit M. Lachance-Tremblay.

Avec les informations de Bienvenu Senga