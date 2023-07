Améngament d’une intersection : Mashteuiatsh dénonce l’inaction de Transports Québec

Mashteuiatsh dénonce un report du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l’aménagement d’une intersection. Le chef de la communauté, Gilbert Dominique qualifie cette situation de cafouillage administratif.

Un panneau d’affichage a été mis en place aux limites de la communauté pour dénoncer le délai.

Le ministère aurait, selon M. Dominique, décalé son autorisation d’une année pour respecter leur processus décisionnel . Une décision inacceptable selon lui.

Notre parc industriel est prêt, on a des demandes. Inévitablement, on doit attendre à l’année prochaine. Cela peut nous décaler jusqu’à deux ans pour entamer le développement de ce secteur , plaide Gilbert Dominique.

La communauté autochtone a réalisé la route Mahikan qui permettra de développer un parc industriel avec un volet commercial. Celle-ci doit relier la communauté située en bordure du lac Saint-Jean à la route 169.

Depuis quelques années, on était en collaboration avec le MTQ pour s’assurer qu’au terme de nos travaux, on devait au mois de juin entamer la démarche qui devait nous amener aux travaux d'interconnexion entre la route interrégionale et la route Mahikan au cours de la présente période estivale , résume-t-il en entrevue à l'émission C'est jamais pareil.

Selon le chef, le ministère n’était pas informé du fait qu’il y ait un empiètement sur les terres de la communauté.

Il n’était pas au courant de cette emprise là. Ils ont pourtant, avec leurs experts, tout ça depuis 2018. Ils nous avisent au mois de juin que ça prend des autorisations au conseil des ministres, des ententes, et cetera. On est rendu un an plus tard. C’est ça qui est désolant. On reçoit la réponse à une de nos correspondances adressée en juin 2022. C’est du n’importe quoi , affirme le représentant des Pekuakamiulnuatsh.

Gilbert Dominique croit que certains projets soient ainsi retardés. Il indique que des promoteurs de la communauté autochtone jeannoise souhaitaient commencer à développer leur projet au cours des prochains mois.