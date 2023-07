La Fédération de la police nationale (FPN), qui représente 20 000 policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), réclame du fédéral et des provinces qu'ils colligent mieux les données et fassent meilleur usage de la technologie pour rendre le système de mise en liberté sous caution plus sécuritaire.

En vue de réformer ce système, le gouvernement libéral de Justin Trudeau avait déposé, en mai dernier, le projet de loi C-48, qui vise à modifier le Code criminel afin de mieux répondre aux cas graves de récidive avec violence impliquant l'usage d'armes à feu, de couteaux, etc.

Cette question a pris une nouvelle dimension durant la dernière année, a dit Brian Sauvé, qui préside et dirige la FPN . En conférence de presse mardi à Ottawa, il a déclaré que des individus mis en liberté sous caution avaient ces derniers mois commis des crimes violents à l'impact retentissant. De plus, plusieurs policiers sont morts en devoir dans des circonstances similaires.

La semaine dernière, un père de famille d'Edmonton a été poignardé à mort lors d'une attaque aléatoire; le suspect, accusé de meurtre au deuxième degré dans cette affaire, vivait dans la rue alors qu'il avait été assigné à résidence 24 heures sur 24.

Nous entendons la frustration de nos membres au sujet d'accusés qui sont libérés sous caution et qui continuent de perpétrer des crimes violents pendant qu'ils attendent leur procès , a déclaré Brian Sauvé.

Les Canadiens sont préoccupés parce que notre système de justice ne parvient pas à garder nos communautés en sécurité , a-t-il poursuivi.

Les faits illustrent que notre système de libération sous caution a besoin d'être réparé. Depuis 2005-2006, il y a plus de personnes placées en détention préjugement que de personnes condamnées à la détention dans des établissements provinciaux.

Le projet de loi C-48 a franchi l'étape de la première lecture à la Chambre des communes et, s'il est finalement discuté en commission parlementaire, la FPN compte recommander au gouvernement fédéral qu'il s'entende avec ses homologues provinciaux et territoriaux sur un partage des données du système de justice pénale.

Ouvrir en mode plein écran Brian Sauvé, de la Fédération de la police nationale (Photo d'archives) Photo : Fédération de la police nationale

Le système canadien de justice est de juridiction fédérale, mais il est administré par les provinces et les territoires, a décrit M. Sauvé mardi. Tout le monde a son mot à dire.

Publicité

Que le fédéral et les provinces se réunissent au sein de quelque comité, ou au sein de quelque autre groupe de travail, ça m'est égal, a enchaîné M. Sauvé, pourvu qu'ils parviennent à se parler en tirant profit de la technologie de 2023. Au final, ils doivent travailler ensemble.

Ottawa prête une oreille attentive

Le ministre de la Justice et procureur général du Canada, David Lametti, se dit déterminé à faire adopter dès l'automne le projet de loi C-48, destiné à renforcer le système de mise en liberté sous caution du pays.

Alors qu'il annonçait mardi du financement, en Ontario, pour les personnes survivantes de cas de violence entre partenaires intimes, M. Lametti a montré de l'ouverture aux propositions de la FNP et a reconnu que la collaboration avec les provinces s'imposait en matière de mise en liberté sous caution.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre fédéral de la Justice David Lametti (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

La semaine dernière, les libérations sous caution avaient été au cœur des discussions du Conseil de la fédération.

Publicité

Le premier ministre François Legault y avait rappelé l'urgence d'agir pour éviter, notamment, des drames comme celui ayant coûté la vie à Maureen Breau.

Cette agente de la Sûreté du Québec avait été tuée au moment où elle arrêtait un suspect au lourd passé judiciaire et souffrant de problèmes de santé mentale.

La police comme dernière ligne de défense

Aux yeux du syndicat des agents de la GRC , des données probantes sont essentielles pour comprendre où le bât blesse dans le système de libération sous caution et pour exercer une gestion des risques éclairée.

Et plus de ressources sont nécessaires, insiste M. Sauvé, tant humaines que technologiques. Sur ce dernier point, les efforts sont entravés par les Travaux publics, dit-il, citant en exemple les caméras d'intervention portées par les policiers, programme dont l'implantation à la GRC a nécessité trois ans et nous n'en sommes toujours pas au déploiement complet .

Les policiers sont la dernière ligne de défense. Nous sommes devenus la réponse à tout, pour tout le monde, tout le temps.

De l'avis de la FPN , un meilleur recours à la technologie et à des données plus probantes aurait pour effet de réduire les appels qui sont faits à la police, notamment pour les problèmes de santé mentale.