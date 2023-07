Des agriculteurs en faveur de l’éolien à Sainte-Perpétue

Des agriculteurs de Sainte-Perpétue se positionnent en faveur de projets éoliens dans les champs de la MRC de Nicolet-Yamaska. Ils y voient une façon d’avoir des revenus supplémentaires pour leur ferme, mais aussi pour la communauté.

Marc-André Goudreau-Boisclair et Jean-Luc Boisclair, de la Ferme Val des Bois, considèrent que les éoliennes n’engendrent pas beaucoup d’inconvénients et peuvent entraîner des bénéfices.

Premièrement, il y a un revenu associé à ça pour la ferme. Ensuite, il va y avoir des chemins qu'on va pouvoir utiliser, nous, pour limiter la compaction des sols dans nos champs. En plus, pour la collectivité, il va y avoir une belle entrée [d’argent].

La famille Boisclair a signé un contrat avec un promoteur pour lui permettre d’enfouir un câble sous leurs terrains et potentiellement y élever une ou deux tours. Ils ne nous mettent pas de pression , assure Jean-Luc Boisclair.

Jean-Luc Boisclair est conseiller municipal à Sainte-Perpétue. Lorsque le sujet des éoliennes est évoqué, il se retire des délibérations pour éviter d'être en conflit d'intérêts.

À titre personnel, il est allé visiter des parcs éoliens en exploitation ailleurs au Québec et affirme n'avoir rien vu ou entendu qui les fasse changer d'avis. J’ai arrêté au hasard des gens et personne n'a été négatif avec ça. À un moment donné, tout ce qu'on me disait. c'est qu'on ne les voit plus raconte Jean-Luc Boisclair.

Marc-André Goudreau-Boisclair (à gauche) et Jean-Luc Boisclair (à droite), de la Ferme Val des Bois, à Sainte-Perpétue Photo : Radio-Canada

Aux yeux de ces agriculteurs, l'éolien constitue en quelque sorte un retour d'ascenseur, parce qu'en général, personne ne paie quoi que ce soit pour passer sur leurs terres, que ce soit les motoneigistes, les chasseurs, promeneurs, planteurs de marijuana, la police, les compagnies de chemins de fer et même Hydro-Québec.

D’après le reportage de Louis Cloutier