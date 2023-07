Des juges de N.-É. demandent des solutions à la pénurie de personnel en prison

Des juges de la Nouvelle-Écosse expriment leur frustration face aux conditions des détenus de la principale prison de la province, à Dartmouth.

Plusieurs détenus de l'établissement, que les gens appellent communément, la prison de Burnside, ont déposé des demandes d'habeas corpus auprès des tribunaux, affirmant qu'ils étaient enfermés dans leurs cellules trop longtemps et que leurs droits constitutionnels étaient violés.

Les pénuries chroniques de personnel à la prison font en sorte qu'il n'y a pas assez de gardiens pour surveiller les détenus lorsqu'ils sont hors de leurs cellules.

Le syndicat qui représente le personnel correctionnel convient qu'il existe un grave manque de personnel.

Jusqu'à présent, les juges ont accepté les arguments des avocats du gouvernement provincial selon lesquels les pénuries de personnel sont à l'origine des confinements et ont rejeté les demandes des détenus.

Ouvrir en mode plein écran Une salle d'audience provinciale à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse Photo : (Robert Short/CBC )

Par contre, dans une décision du 26 juin concernant le détenu Thomas Downey, la juge Christa Brothers a signalé que la patience des tribunaux pourrait ne pas durer éternellement.

Si des mesures créatives et efficaces pour embaucher et retenir du personnel ne sont pas poursuivies, le jour viendra peut-être où, dans un contexte procédural approprié, le tribunal pourra offrir une forme de recours , a écrit la juge.

À contrecœur, je n'ai pas d'autre choix que de rejeter la candidature de M. Downey.

Plusieurs juges inquiets

Le mot à contrecœur est apparu dans trois décisions rendues par le juge Joshua Arnold lorsqu'il a rejeté les demandes de trois détenus.

Dans un des cas, celui du détenu William Semple, le juge Arnold est très clair dans sa décision.

Il manque cruellement de personnel , écrit-il. En conséquence, les détenus ont été soumis, par intermittence, à des isolements rotatifs pendant des mois.

Il ajoute que le manque de personnel a des impacts sur plusieurs aspects de la vie des détenus.

La programmation a été touchée, mais pas complètement annulée. Les appels aux avocats ont été touchés. Les visites ont été touchées. Les repas ont été touchés. Donc les tensions sont élevées , rapporte-t-il. Il y a de l'intimidation et de la violence entre détenus, et entre les détenus et le personnel, ce qui entraîne davantage de confinements et davantage de pénuries de personnel.

Ouvrir en mode plein écran Une photo d'archive d'une agression dans une prison d'Halifax. Photo : La Presse canadienne / Ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse

Tous les juges n'expriment pas autant de préoccupations. En mai, le juge Jamie Campbell a rejeté une demande d'habeas corpus déposée par le détenu Dakoda Foeller, qui se plaignait de ne pas avoir suffisamment de temps pour consulter un avocat ou se prévaloir des services et programmes de réadaptation.

Le confinement en cellule qui a été mis en place était à la fois raisonnablement requis et raisonnablement appliqué , a écrit le juge Campbell.

La privation de liberté a été frustrante pour M. Foeller et d'autres, mais elle a été limitée. Ce n'est pas le forum approprié pour aborder des questions politiques telles que les services de réadaptation ou les problèmes de financement liés aux ressources gouvernementales des services correctionnels.

Réponse du ministère

Le juge Campbell reconnaît dans un autre jugement que c'est une très mauvaise situation .

Les problèmes de personnel semblent être endémiques dans de nombreux secteurs de l'économie [...] et les détenus en ont ressenti les effets.

Le ministère de la Justice dans un récent communiqué dit être au courant du problème et tenter de trouver des solutions. Les services correctionnels, comme d'autres employeurs, sont confrontés à des problèmes de dotation , indique le communiqué.

Bien que le recrutement soit un processus continu, nous travaillons sur d'autres initiatives de main-d'œuvre pour aider à améliorer la dotation en personnel dans nos établissements correctionnels. C’est une priorité.