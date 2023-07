C’est la fin pour l’abonnement Xbox Live Gold

Xbox a annoncé se départir de son abonnement Live Gold, qui permet de jouer sur ses consoles à de nombreux jeux multijoueurs en ligne et d’accéder à une poignée de titres tous les mois. En remplacement, les joueurs et les joueuses pourront à compter de septembre s’abonner au Xbox Game Pass Core, dont la formule prévoit moins de jeux bonis.

Le Xbox Live Gold, lancé il y a 20 ans, se distingue notamment par son offre de jeux gratuits tous les mois, qu'il est possible d’ajouter à sa bibliothèque de contenus.

La nouvelle formule annoncée par Xbox, Game Pass Core, comprend de son côté une collection de base de 25 jeux vidéo, incluant de nouvelles entrées de deux à trois fois par an, au lieu d'ajouts mensuels comme son prédécesseur. Les avantages liés aux jeux multijoueurs en ligne sont inchangés.

Catalogue de lancement du Xbox Game Pass Core Among Us

Descenders

Dishonored 2

Doom Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human: Fall Flat

Inside

Ori and the Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Il s’agit d’une déception pour nombre de joueurs et de joueuses qui aimaient les ajouts fréquents à leur catalogue. Pour les retrouver, les fans devront se tourner vers l’abonnement Ultimate, plus cher, qui offre notamment une sélection plus vaste, dont de nouveaux titres dès leur sortie.

Les comptes des membres de Live Gold seront automatiquement transférés à l'abonnement Game Pass Core dès son lancement, prévu le 14 septembre. Microsoft précise que les jeux Xbox One réclamés seront toujours accessibles dans la bibliothèque des joueurs et des joueuses, même si leur abonnement prend fin.

Plusieurs signaux indiquaient qu’un changement de formule se préparait. Depuis 2020, il n’était plus possible de s'abonner pour un an à Live Gold, et les jeux Xbox 360 y avaient été abandonnés en 2022.

La nouvelle mouture conservera le même prix d'abonnement, soit de 12 $ par mois.