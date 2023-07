Le procès de l’ex-directeur de la STS, Jean-Luc Roberge, est suspendu

Les trois jours d’audiences du Tribunal administratif du travail (TAT) prévus cette semaine dans le dossier de l’ancien directeur général de la Société de transport du Saguenay (STS), Jean-Luc Roberge, ont été annulés.

Après dix jours d’audiences en juin, le procès devait reprendre les 18, 19 et 20 juillet à Chicoutimi. Les trois journées étaient toujours au calendrier lundi matin et devaient avoir lieu à l’hôtel La Saguenéenne. Quelques heures plus tard, des documents ont été transmis à la juge administrative Caroline Gagnon, qui a annulé les audiences.

Il n’est pas possible de connaître la nature des documents en question ni s’ils proviennent de l’avocat de Jean-Luc Roberge ou du procureur de la STS puisque le dossier est frappé d’une ordonnance de non-divulgation, demandée par l’une des deux parties.

L’ancien directeur, qui conteste son congédiement, est représenté par Me René Delorme du cabinet Stein Monast. La STS s’est prévalue des services de Me Félix-Antoine Michaud de la firme Trivium Avocats.

Le porte-parole du TAT, Marc Lalancette, n’a pu dire si les avocats sont en voie de conclure une entente hors-cour.

Muets

Le président du conseil d’administration de la société de transport, le conseiller municipal Claude Bouchard, n’a pu fournir de détails. L’avocat de la STS n’a pas répondu aux demandes de Radio-Canada. Par messagerie texte, Jean-Luc Roberge a indiqué qu’il était tenu au silence.

Jusqu’ici, seul l’ex-directeur a été interrogé par les avocats de la STS. Lors de la reprise des audiences, l’avocat de Jean-Luc Roberge devait procéder à l’interrogatoire de son client.

Jean-Luc Roberge a été congédié en mai 2022 après une période de suspension. Il a été éclaboussé à la suite du dépôt d’un rapport accablant sur la gestion et la gouvernance de la STS par l’ancienne vérificatrice générale de Saguenay, Sylvie Jean.

En juin, l’avocat de la STS a tenté de démontrer que Jean-Luc Roberge administrait mal l’organisme financé à hauteur de 12 millions de dollars par la Ville annuellement.