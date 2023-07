Eau contaminée à La Baie : Raynald Simard demande des séances d’information

Le conseiller municipal de La Baie Raynald Simard a reçu, en l’espace d’une semaine, plusieurs centaines de messages de citoyens inquiets de la qualité de l’eau dans l’arrondissement. Il réclame des séances d’information pour donner l’heure juste à ses concitoyens.

La forte présence de PFAS dans le réseau d’alimentation en eau potable de La Baie a été dévoilée la semaine dernière. Près de 8000 résidents consomment chaque jour cette eau contaminée.

On ressent de l’inquiétude, de la désinformation. C’est simple, ce que les gens veulent, c’est qu'on leur fournisse des gens qui vont répondre à leurs questions. Ce n’est pas notre rôle comme conseiller. On n’a pas la formation, on n'a pas les études non plus pour répondre à des interrogations comme ils ont , résume-t-il en entrevue à l’émission radio C’est jamais pareil.

Celui qui est également président de l’arrondissement de La Baie demande des des réponses par des professionnels .

Les citoyens ne veulent pas se faire dire quoi faire ou ne pas faire. Ils veulent des réponses à leurs questions. Il y a beaucoup d'interrogations qui planent. On annonce une journée qu’il y a un produit chimique dans l’eau et qu’on peut la boire. Des bouts, ça parait paradoxal. Il n’y a pas de problème, mais on va investir pour essayer de corriger la situation , illustre-t-il.

Raynald Simard rappelle que les citoyens n’ont pas tous accès à des moyens de communication pour s’informer et que le sujet est fort complexe.

J’ai su de source officielle le 16 mai, les quatre lettres PFAS. Cela a tout changé ma vie. Je me documente depuis ce temps-là. Je ne suis pas mieux depuis le début. C’est à y perdre son latin , confie-t-il.

M. Simard a bon espoir que la santé publique régionale accepte sa demande. Il rappelle qu’une crise se joue actuellement dans son arrondissement.

Pas que la faute du municipal

Raynald Simard croit qu’il ne faut pas seulement blâmer la Ville dans la gestion de cette crise. Il est d’avis que les conseillers municipaux se retrouvent injustement aux bancs des accusés .

Ce ne serait peut-être pas notre responsabilité. Les compétences ne sont pas à Saguenay. On a eu la mauvaise habitude de pelleter de plus en plus dans les cours de la municipalité sans avoir les ressources nécessaires et l’argent nécessaire , fait-il valoir.

Le représentant du District 13 ne se préoccupe pas de qui paiera la facture.