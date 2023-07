Deux planètes sur une même orbite, un phénomène détecté pour la première fois?

Une exoplanète partagerait la même orbite qu’une autre autour d'une étoile lointaine située à 370 années-lumière du système solaire, tendent à montrer des données recueillies à l’aide du radiotélescope ALMA de l’Observatoire européen austral (ESO) au Chili.

L’astrophysicienne espagnole Olga Balsalobre-Ruza et ses collègues du Centre d'astrobiologie de Madrid ont détecté ce qui serait un nuage de débris partageant l'orbite de l’exoplanète PDS 70b située dans la constellation du Centaure.

Ces débris seraient, selon les travaux publiés dans la revue Astronomy & Astrophysics (en anglais), des éléments constitutifs d'une nouvelle planète ou les restes d'une planète déjà formée.

Repères Pas moins de 5470 exoplanètes ont été officiellement détectées dans plus de 4074 systèmes planétaires.

Plus de 9719 exoplanètes supplémentaires sont actuellement en attente de confirmation.

Selon les estimations les plus récentes, il y aurait jusqu'à 700 millions de milliards de planètes rocheuses dans l'univers observable.

Près des deux tiers des exoplanètes connues à ce jour, des Terres et des super-Terres, sont situées dans la zone habitable de leur étoile.

Ouvrir en mode plein écran Le ciel environnant la faible naine orange PDS 70 (au centre de l’image). L’étoile bleue située à droite est Chi Centauri. Photo : ESO/Davide De Martin

Une théorie qui reste à confirmer

Pour confirmer cette détection, l'équipe espagnole devra attendre 2026, date à laquelle elle utilisera ALMA pour voir si PDS 70b et le nuage de débris qui lui est associé se déplacent sur la même orbite autour de l'étoile.

Si cette découverte était confirmée, il s'agirait de la preuve la plus solide à ce jour que deux exoplanètes peuvent partager une même orbite , affirme Olga Balsalobre-Ruza dans un communiqué publié par l’ESO.

Une théorie avancée il y a 20 ans prévoit que des paires de planètes de masse similaire peuvent partager la même orbite autour de leur étoile. C'est ce qu'on appelle les planètes troyennes ou coorbitales. Pour la première fois, nous avons trouvé des preuves appuyant cette idée.

Des corps rocheux (dit troyens), qui se trouvent sur la même orbite qu'une planète, sont courants dans notre système solaire. Par exemple, plus de 12 000 corps rocheux occupent la même orbite que la géante gazeuse Jupiter.

Le saviez-vous? Lorsque des astéroïdes ont été découverts dans l'orbite de Jupiter pour la première fois, ils ont été nommés d'après les héros de la guerre de Troie, d'où le nom de troyens pour désigner ces objets.

La théorie veut que des troyens, et en particulier des planètes troyennes, existent également autour d'autres étoiles que le Soleil, mais les preuves n’abondent pas.

Les planètes troyennes situées hors du système solaire sont comme les licornes : leur existence est autorisée par la théorie, mais personne ne les a jamais détectées.

Le système PDS 70 sous la loupe

Les scientifiques européens se sont intéressés à la jeune étoile PDS 70 pour essayer de trouver la preuve observationnelle la plus solide à ce jour de l'existence de planètes troyennes, puisque on sait que l’étoile abrite deux planètes géantes semblables à Jupiter (PDS 70b et PDS 70c).

Ainsi, en analysant les observations de ce système dans les archives d'ALMA, l’équipe espagnole a repéré un faible signal dans l’orbite de PDS 70b qui pourrait correspondre à un nuage de débris à l'endroit où l'on s'attend à trouver des planètes troyennes .

La masse de ce nuage atteindrait environ deux fois celle de notre Lune.

L'équipe pense que la présence de ce nuage de débris indiquerait peut-être l'existence d'un monde troyen ou d'une planète en cours de formation.

Qui pourrait imaginer deux mondes partageant la même durée d'année et les mêmes conditions d'habitabilité? Notre travail est la première preuve que ce type de monde peut exister.

On peut imaginer qu'une planète partage son orbite avec des milliers d'astéroïdes, comme c'est le cas pour Jupiter, mais je suis stupéfaite de voir que des planètes peuvent partager la même orbite , ajoute l’astrophysicienne.

Notre recherche constitue une première étape dans la recherche de planètes coorbitales à un stade très précoce de leur formation.