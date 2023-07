Karwka, Fouki, Milk And Bone et Imposs au 21e FME

Karwka, Fouki, Milk And Bone et Imposs se veulent les principales têtes d'affiche du 21e Festival de musique émergente de l'Abitibi-Témiscamingue, mieux connu sous le pseudonyme de FME, qui sera présenté à Rouyn-Noranda du 31 août au 3 septembre.

Karkwa, légendaire groupe rock québécois dont l'ancien gérant Sandy Boutin est l'un des fondateurs et l'ex-président du FME, présentera alors l'un des premiers spectacles de sa nouvelle tournée, après 13 ans de séparation.

Le groupe Karkwa a surpris ses fans en mai dernier avec «Parfaite à l'écran», une première chanson en plus de 10 ans. Photo : Karkwa

Imposs constitue pour sa part une légende du rap québécois, tandis que Milk And Bone représente un duo reconnu internationalement.

Le duo Milk and Bone, l'une des têtes d'affiche du FME 2023. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Amélie Grenier

Elisapie, Philippe Brach, le Rouynorandien d'origine Philippe B, Mononc' Serge et Anonymus, Jonathan Bree, Les Louanges, Tess Parks et The Psychotic Monks sont d'autres têtes d'affiche de la programmation 2023 du FME, qui comprend pas moins de 68 artistes ou groupes, lesquels offriront près de 100 prestations dans diverses salles de spectacles et lieux inusités au cours des quatre jours et quatre soirs de l'événement.

Philippe B, originaire de Rouyn-Noranda, sera aussi de la partie lors du 21e FME. Photo : Radio-Canada / Jean-Baptiste Demouy

« Du bluegrass à la pop psychédélique en passant par le rap, l’électro et le néo-R&B; les scènes extérieures du FME présentent un éventail stylistique des plus éclectiques », souligne-t-on dans un communiqué de l'organisation.

Lors de la soirée d'ouverture, le jeudi 31 août sur la Scène principale du FME (qui revient à son emplacement extérieur original de la 7e Rue), Thierry Larose jouera les premières notes de cette 21e édition. Suivront The Mauskovic Dance Band, Bon Enfant et Québec Redneck Bluegrass Project, un quatuor rendant hommage à ses racines avec un mélange de folk, de trad, de bluegrass et de punk.

Défi relevé

Claude Fortin, présidente du conseil d'administration du FME, reconnait que les derniers mois ont été difficiles pour l'organisation, mais que tout est rentré dans l'ordre à temps pour l'élaboration de la programmation et la présentation du festival.

« Il y a eu des périodes d'inquiétude, ça fait partie du défi qu'on a vécu, puisque nous avons été six mois sans employés, mais en même temps, on y croit tellement qu'on a laissé de côté cette inquiétude pour se mettre beaucoup plus en mode solutions afin de voir ce qu'on peut faire pour que ça se réalise », a souligné Mme Fortin.

(Avec la collaboration de Marc-Olivier Thibault et Jessica L'Heureux)