Feux de forêt : des alertes centralisées éviteraient la confusion, plaident des résidents

Alors que les feux de forêt en Colombie-Britannique entraînent l’envoi de multiples alertes d’urgence des autorités, des résidents estiment que l'absence d'un système d'alerte centralisé est source de confusion.

En Colombie-Britannique, ce sont les districts régionaux et les Premières Nations qui lancent les ordres et les alertes d'évacuation qui touchent leurs résidents après avoir coordonné leur intervention avec la province et le service de lutte contre les feux de forêt BC Wildfire.

Même si la plateforme EmergencyInfoBC rassemble toutes les alertes de la province, certains résidents affirment se sentir perdus entre l'application de BC Wildfire, les médias sociaux et les services d'alerte tiers.

River Wilde, qui vit près d'Hazelton, dans le nord de la province, raconte avoir appris l'existence d'une alerte d’évacuation plusieurs heures seulement après qu'elle ait été lancée, après que sa sœur, Meghan Brady, l’en a informé.

Nous avions l'application de BC Wildfire et c'est à ça que nous nous sommes fiés , explique River Wilde.

Meghan Brady trouve d’ailleurs alarmant que les résidents doivent prêter attention à plusieurs sources d'information en cas d'urgence, en particulier dans les zones reculées où la connectivité Internet peut être irrégulière.

Je ne savais même pas que je devais chercher [les informations du district régional] parce que j'utilisais l'application de [BC Wildfire] sur mon appareil mobile , affirme-t-elle.

Leçons tirées d’autres saisons

À Fort St James, au nord-ouest de Prince George, ceux qui ont vécu les alertes et les ordres lors des précédentes saisons des feux de forêt affirment qu'un message coordonné est essentiel.

Il y a certainement des leçons à tirer de la [saison des incendies] de 2018 , souligne Renada Walstrom, responsable de la santé au Centre de santé Nak'azdli Whut'en.

Elle explique que les pannes de communication sont désormais rares dans la région, car les autorités tiennent des réunions d'urgence quotidiennes, qui engagent de multiples intervenants.

Elle pense que les responsables des situations d'urgence savent désormais comment mieux faire passer le message, notamment en diffusant des mises à jour sur les canaux radio auxquels les membres du public peuvent accéder.

Préparer sa trousse d’urgence , rappellent les autorités

Dans un communiqué, BC Wildfire indique qu'il existe un problème connu avec l'application qui empêche parfois les alertes d'urgence de s'afficher sur la carte.

Selon un porte-parole, des informations sur les évacuations devraient être disponibles dans l'onglet Détails de tout incident ayant fait l'objet d'une alerte ou d’un ordre d'évacuation.

Le ministère de la Gestion des urgences et de la Préparation climatique ajoute que se familiariser avec les protocoles d'urgence du district local devrait faire partie de la préparation de la trousse d'urgence.

EmergencyInfoBC est opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année , a déclaré un porte-parole. La province peut également diffuser une alerte intrusive sur les téléphones portables, les radios et les télévisions au nom d'une autorité locale ou d'une Première Nation, à sa demande.

