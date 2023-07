Plus de fermetures de zones de pêches en Atlantique à l’avenir à cause des baleines

Les fermetures de zones de pêche en Atlantique deviendront de plus en plus fréquentes en raison d’une présence accrue de baleines noires dans des eaux de la région, selon Pêches et Océans.

Il s’agit d’un phénomène qui préoccupe l'industrie de la pêche, mais aussi des experts de la vie marine.

Le golfe du Saint-Laurent est devenu un nouveau garde-manger très intéressant pour l'espèce.

La biologiste Lyne Morissette s'inquiète de la migration des espèces marines. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Les changements climatiques, notamment le réchauffement des océans, entraînent une migration de plusieurs populations d’animaux marins, selon Lyne Morissette, biologiste à M Expertise Marine.

Elle ajoute que l’abondance de proies dans le golfe du Saint-Laurent attire davantage les baleines noires.

Les baleines suivent la nourriture qui se déplace de plus en plus vers le nord. Ces animaux peuvent survivre dans l'eau un peu plus chaude, mais les proies doivent s'adapter à la température des océans qui change et doivent migrer , explique la biologiste.

Une solution de rechange

À l'heure actuelle, lorsqu’une baleine noire est observée dans une zone de pêche, le MPO ferme des zones de pêche pour 15 jours afin de réduire les risques de blessures pour ces mammifères.

Selon Brett Gilchrist, directeur des programmes nationaux de Pêches et Océans Canada, des solutions de rechange devront être trouvées pour minimiser les effets des fermetures de zones de pêche.

Pour Brett Gilchrist, directeur des programmes nationaux à Pêches et Océans Canada, il faudra trouver des solutions de rechange pour à la fois préserver les baleines noires qui sont en voie de disparition et assurer l'activité de pêche. Photo : Pêches et Océans

Nous devons absolument envisager, à l'avenir, une technologie qui permettrait aux pêcheurs de continuer à pêcher tout en protégeant les baleines.

Une industrie qui se prépare

Pour le directeur général de l'Association des transformateurs de homard des Maritimes, Nathanaël Richard, l’adoption d’engins de pêche équipés de cordes ou de maillons à faible résistance représente un élément essentiel dans la protection des espèces marines.

Pour Nathanaël Richard, directeur général de l'Association des transformateurs de homard des Maritimes, l'industrie devra se préparer aux fermetures des zones de pêche et aux transformations des réglès liées à l'environement. (Photo d'archive) Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Cet équipement permet aux baleines empêtrées de se libérer plus facilement. Il sera obligatoire à compter de 2024 au pays.

Pas de solution miracle

Pour la biologiste Lyne Morissette, la mise en place de cette exigence arrive au bon moment, mais ne doit pas être considérée comme la solution miracle .

Selon elle, plus de tests doivent être faits pour assurer l’efficacité de l’équipement utilisé.

On teste ces équipements à l’heure actuelle, mais si ça ne fonctionne pas comme il faut et si l’équipement est trop faible pour remonter une capture, comme un casier qui est très lourd, là, on se retrouve avec un autre problème qui est celui des engins de pêche fantômes qui traînent au fond et qui continuent de représenter une menace , explique la biologiste.

Pour Nathanaël Richard, d’autres secteurs de l’économie devraient aussi faire l’objet de surveillance. Il estime qu'il faudrait étudier l'impact du trafic maritime, de l'exploration pétrolière, des parcs éoliens entre autres sur les mammifères marins.

Selon l’agence américaine National Oceanic and Atmospheric Administration, 114 baleines sont mortes, ont été blessées ou sont tombées malades depuis 2017, un nombre en hausse.

Il reste environ 350 baleines noires de l'Atlantique Nord dans le monde.