Le temps d’attente pour une chirurgie orthopédique s’améliore chez Vitalité

Les temps d’attente pour les patients qui doivent subir une opération de remplacement du genou et de la hanche s’améliorent dans les hôpitaux du Réseau de santé Vitalité. Dans une lettre ouverte, une radio-oncologue de Moncton explique qu’une meilleure gestion du système a permis une nette amélioration de ces soins aux patients.

La cible nationale du temps d’attente pour une intervention chirurgicale au genou et à la hanche est de six mois.

Le réseau Vitalité, on est presque rendu là, avec beaucoup, beaucoup d’efforts de la part de mes collègues , lance la radio-oncologue Dre Linda LeBlanc, au micro de l’émission La matinale.

Cette cible est déjà atteinte dans plusieurs hôpitaux. Il reste un peu de travail à faire à l’hôpital de Bathurst, où l’attente est de 10 mois. Au CHU Dumont de Moncton, le temps d’attente est de sept mois pour une opération chirurgicale au genou et de huit mois pour la hanche.

Au niveau national, la province fait aussi bonne figure.

En termes de temps d’attente pour les chirurgies de hanche, on est deuxième seulement [derrière] l’Ontario, ce qui fait qu’on fait des bonnes choses, sans nécessairement avoir recours aux services du privé , précise la Dre Linda LeBlanc.

Dans une lettre ouverte, Dre LeBlanc explique qu’une transformation mise en place en 2015 au niveau des soins chirurgicaux est responsable de ces améliorations. Ainsi, un médecin et une infirmière sont gestionnaires et chargés d'identifier les embûches pour améliorer les temps d’attente.

Par exemple, la liste des patients en attente pour une opération chirurgicale au genou et à la hanche est maintenant centralisée, pour avoir un meilleur pouls de la situation . De plus, une réévaluation des patients est faite de façon récurrente, pour voir si leur état s’est amélioré ou dégradé, afin de déterminer leur priorité sur la liste.

On pense toujours dans l’optique d’être plus efficace et d’offrir un meilleur service à la population.