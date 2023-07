Le grunge doux de LeRøux

Sa longue chevelure rousse ne passe pas inaperçue, ni sa voix bellement grave, ni ses textes poétiquement sombres. Il se nomme LeRøux et il fait partie des 24 demi-finalistes au 55e Festival international de la chanson de Granby.

J'ai mon petit pitch habituel! C'est quelque part entre Nirvana, Nelligan et Brassens, dans ce bermude-là. Brassens est très doux et Nirvana, c'est très grunge, alors je fais du grunge doux.

Alexandre Lapointe Thibault, alias LeRøux, est récemment diplômé de l'École nationale de la chanson de Granby. Il décide cette année de sauter dans l'arène du concours. Pour lui, c'est tout simplement la suite logique. L'école permet vraiment de mûrir en tant qu'artiste, d'explorer son artiste intérieur. Pour tous les demi-finalistes, ce concours de la chanson francophone représente une grande visibilité.

Des mots qui mordent

L'artiste assume sa plume depuis peu, soit depuis son passage à l'École nationale de la chanson de Granby, en 2022. Il affirme faire preuve de sarcasmes dans ses textes, et il aime mettre en lumière les noirceurs de la vie. Ça parle de deuil, d'anxiété, de doutes, d'amants déchus. J'aime le mot déchiré, le mot chimère, des mots qui mordent avec des consonnes. J'aime la sonorité de ces mots.

LeRøux est aujourd'hui âgé de 33 ans, c'est l'âge du Christ et de la renaissance! nous dit l'artiste, qui mène aussi une carrière de vidéaste depuis une dizaine d'années. Alexandre a travaillé entre autres en collaboration avec Orford Musique. Pourquoi la musique alors?

Ouvrir en mode plein écran Kilomètres, le premier extrait de l'artiste, sortira à l'automne. Photo : LeRøux

Passé 30 ans, on commence un peu plus à savoir ce qu'on veut. Et j'ai toujours gardé un pied dans la musique. Les deux se nourrissent l'un l'autre , résume celui qui sortira un premier extrait cet automne : Kilomètres.

Autodidacte et travaillant

L'artiste de Granby a commencé la guitare tardivement, à l'âge de 16 ans.

Ça été très long comme processus et très pénible pour les gens qui devaient m'entendre parce que j'avais pas de talent quand j'ai commencé! J'ai beaucoup de travail derrière la cravate. Moi, je suis de l'école du travail.

Les demi-finales se déroulent du 15 au 18 août au Palace de Granby. Parmi les autres participants, notons Lisa Riendeau de Drummondville, les autres provenant entre autres de Montréal et de Québec, mais aussi du Yukon, du Nouveau-Brunswick et du Manitoba.

Le 55e Festival international de la chanson de Granby se tiendra du 10 au 20 août 2023.