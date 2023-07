Retombées des grèves à Hollywood sur le cinéma nord-ontarien

Les syndicats représentant les travailleurs du cinéma dans le Nord de l'Ontario affirment que les grèves à Hollywood pourraient avoir des répercussions sur ce qui est censé être une période d'activité intense pour les producteurs de cinéma.

C'est notre période d'activité intense , a déclaré Scott Thom, membre de la section locale 634 de l'Alliance internationale des employés de scène (IATSE, en anglais).

La récente grève d'Hollywood nuit au personnel du Nord de l'Ontario, qui passe d'une production à l'autre.

Pour la première fois depuis 63 ans, les syndicats de scénaristes et d'acteurs font grève ensemble.

Bien qu'il n'y ait pas de grève ou de piquet de grève au Canada, une pénurie de membres de l'équipe américaine pourrait ralentir quelques productions locales, a déclaré M. Thom.

Nous avons des gens que nous avons convaincus ces dernières années, avec l'expansion de notre industrie dans le Nord de l'Ontario, de consacrer de plus en plus de leur temps et de leur année à notre industrie , a-t-il dit.

Nous perdons une bonne partie de nos revenus pendant l'été.

Les négociations entre les syndicats américains et l'Alliance des producteurs de films et de télévision ont échoué à cause des écarts de salaire et de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les films.

Le ralentissement a immédiatement commencé

Les syndicats canadiens représentant les équipes du Nord de l'Ontario ont indiqué à CBC qu'ils sont surtout préoccupés par l'intelligence artificielle qui automatise les artistes, et par l'essor des services de diffusion en continu.

Même avec l'annonce d'une grève des scénaristes, elle a commencé immédiatement et nous avons commencé à voir un ralentissement , a déclaré Alistair Hepburn, directeur général de l' ACTRA Toronto.

Ouvrir en mode plein écran Une grande partie du film «Resident Evil: Welcome to Raccoon City» a été tournée dans le Grand Sudbury en 2020. Photo : Sony Pictures Entertainment

M. Hepburn a ajouté que la grève avait déjà eu un effet dramatique sur le Nord de l'Ontario.

Avec les informations de Clement Goh, de CBC