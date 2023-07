Construction en hauteur à Moncton : « On est prêt », affirme le chef pompier

Les nombreux projets immobiliers dans la région de Moncton se présentent comme une bonne nouvelle pour réduire la pénurie de logements, mais ils apportent certains défis aux pompiers.

Deux nouvelles tours de 15 étages s'élèvent au centre-ville de Moncton. Une troisième est prévue pour ce complexe nommé « Trois Soeurs ».

De plus, le conseil municipal de Moncton a approuvé lundi le projet de construction d’un immeuble à usage mixte qui pourrait compter jusqu’à 30 étages et 288 logements.

Ouvrir en mode plein écran Le promoteur Icon Developments propose au centre-ville de Moncton une tour d'habitation qui pourrait compter jusqu'à 30 étages. Photo : Icon Developments/Ville de Moncton

Cet immeuble, dont la construction est prévue par le promoteur immobilier Icon Developments au coin des rues Main et Harper, pourrait devenir le plus haut de la ville. À 30 étages, il dépasserait largement la Place Assomption, qui compte 20 étages. La tour de communication de l'entreprise Bell Aliant demeurerait malgré tout la plus haute structure.

Le nombre d’étages définitif va dépendre des études qui doivent être menées, par exemple une étude géotechnique, une vérification de la contamination du sol, etc., explique la directrice des communications de la Ville de Moncton, Isabelle LeBlanc. Elle ajoute que le promoteur immobilier a clairement indiqué qu’il vise 30 étages.

Le chef des pompiers de Moncton, Conrad Landry, souligne que son équipe a reçu l'an dernier une formation donnée par un expert du service de lutte contre les incendies de Toronto, notamment en matière d’équipement utilisé dans les immeubles élevés.

À cette heure, on est prêt. Que ce soit 15 étages, 20 étages ou 30 étages, ça ne change pas les techniques, mais c’est sûr que ça change notre temps de réponse. Donc, c’est plus haut à monter, mais on est prêt.

Les grands immeubles sont construits de façon à réduire les risques d’incendie, explique Conrad Landry au cours d’une entrevue accordée mardi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie. Ils sont construits en béton et en métal, et ils sont équipés de gicleurs et de bornes d’incendie sur chaque étage, souligne-t-il.

Planifier la lutte contre les incendies

Moncton a déjà entrepris de planifier ses besoins en matière de lutte contre les incendies pour les prochaines années, indique M. Landry. Plus la région compte d’immeubles, plus il y a de risques d’incendie.

On est en train de se préparer. On continue. Ça va être une formation continue. Ça va être une analyse continue pour le nombre de personnels aussi , affirme le chef pompier.

Ouvrir en mode plein écran L’immeuble proposé qui pourrait compter 30 étages serait ainsi plus haut que la Place Assomption, mais la tour de Bell Aliant demeurerait la plus haute structure de la ville. Photo : Radio-Canada / Shane Magee

Le nombre et l’emplacement des casernes des pompiers font aussi partie de la réflexion.

Présentement, on a cinq casernes. Est-ce qu’on a besoin d’une sixième? Ce sont toutes des questions qu’on va analyser ces prochaines années , conclut Conrad Landry.