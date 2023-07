Des moustiques porteurs du virus du Nil à Toronto

Le bureau de santé publique de Toronto confirme les premiers résultats positifs de la saison à des tests de dépistage du virus du Nil occidental chez des moustiques.

L'échantillon de moustiques en question avait été recueilli dans le nord-ouest de Scarborough dans l'est de la ville.

La Ville Reine a un programme annuel de surveillance du virus du Nil qui s'étend de la mi-juin à la mi-septembre. Des moustiques sont capturés chaque semaine à 22 endroits pour ensuite être testés en laboratoire.

Le virus du Nil se transmet à l'humain par la piqûre d'un moustique porteur de la maladie. Les symptômes peuvent inclure de la fièvre, des maux de tête et des vomissements.

Pour éviter les piqûres, la santé publique recommande entre autres aux résidents de porter un pantalon long et un haut à manches longues et de couleurs claires, particulièrement à l'aube et au crépuscule, en plus d'utiliser un chasse-moustiques avec du DEET.

