Une femme passe 11 mois en prison pour recevoir une sentence de 2 jours d’emprisonnement

Au Manitoba, une femme critique le système de remise en liberté après avoir passé 11 mois en prison pour finalement recevoir une sentence de 2 jours d'emprisonnement. Jessica Leblanc affirme que Services correctionnels Manitoba libère régulièrement des détenues sans leur offrir de soutien adéquat.

La femme inuk a passé près d'un an au Centre correctionnel pour femmes de Headingley en attendant sa comparution devant un tribunal pour avoir résisté à son arrestation.

Au cours de cette période, elle a reçu un diagnostic de schizophrénie.

Jessica Leblanc, âgée de 29 ans, dit avoir été libérée un vendredi soir sans sa carte de santé manitobaine, l’argent gagné grâce à son emploi en prison ou de prescription en lien avec son trouble de santé mentale.

Ils libèrent régulièrement des femmes avec rien, dans la rue, avec seulement un billet d'autobus.

Elle ajoute que Services correctionnels Manitoba n’a pas établi un plan de libération et qu'elle a été laissée seule, un vendredi soir, avec un billet d'autobus.

C'était très inquiétant qu'ils libèrent quelqu'un si tard et surtout une fin de semaine, alors que les services [sociaux ou en santé mentale] dans les villes ne sont pas ouverts , souligne Mme Leblanc.

Elle a passé les quatre jours suivants dans la rue, à Winnipeg, en raison d’un manque de place dans les centres d'hébergement pour les personnes sans-abri.

Jessica Leblanc dit avoir été approchée par un homme qui lui a offert un logement, mais elle soupçonne qu'il a voulu la recruter dans un réseau de prostitution.

Elle a toutefois réussi à contacter l’organisme St. Boniface Street Links, qui vise à réduire l’itinérance et la pauvreté. L'organisme l’a ensuite aidée à obtenir un emploi à temps partiel et un logement sécurisé.

Une histoire trop commune

La présidente de St. Boniface Street Links, Marion Willis, affirme que son équipe a travaillé sur de nombreux cas, comme celui de Jessica Leblanc, où aucun plan de libération n'est établi.

Selon elle, ces cas ont souvent des résultats similaires, soit vivre de l’itinérance, vivre dans des campements et récidiver, entre autres.

Je pense aux dossiers de femmes et filles autochtones disparues et assassinées et à la situation de Jessica [...], ce n'est pas difficile d'imaginer comment tellement de ces femmes disparaissent et même meurent parfois.

La présidente de St. Boniface Street Links, Marion Willis, déclare qu'il n'y a pas assez de ressources et de soutiens réservés aux femmes.

En fin de compte, le système oblige souvent les femmes les plus vulnérables à chercher la sécurité dans les endroits les plus dangereux et avec des personnes qui le sont également et c'est une grande partie de l'histoire de Jessica , affirme-t-elle. C'est honteux.

La présidente estime que Mme Leblanc aurait dû recevoir un traitement pour sa schizophrénie dans un établissement approprié après avoir reçu son diagnostic.

Le système judiciaire a fait en sorte qu'elle a presque été exploitée et même tuée dans la rue et c'est ça qui me choque , exprime-t-elle.

Des possibilités d'hébergement et de soutien

Services correctionnels Manitoba n’a pas voulu commenter au sujet du cas de Jessica Leblanc, mais un porte-parole indique que les détenus reçoivent des médicaments ainsi qu’un plan de libération qui comprend des possibilités d'hébergement et de soutien dans la communauté.

Il s'agit notamment de travailler avec les détenus pour qu'ils obtiennent une carte de santé du Manitoba ou avec une autre autorité territoriale pour leur offrir la possibilité d'obtenir une carte médicale à leur sortie de prison , dit-il.

Jessica Leblanc soutient que dans son cas, cela ne s'est jamais produit.

Le porte-parole ajoute que la province n’aide pas les détenus à trouver du logement dans un centre d'hébergement et ne peut leur fournir de prescription médicale.

Une fois qu'ils sont libérés, ils sont libres. D'autres mesures de soutien sont en place, mais une fois libérés, ils sont comme tous les autres Manitobains.

Avec les informations de Brittany Greenslade