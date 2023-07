Des entreprises de Leamington condamnées après le décès d’un travailleur mexicain

Deux entreprises de Leamington ont été condamnées à une amende à la suite du décès d'un travailleur migrant survenu l'année dernière.

Selon le ministère du Travail de l'Ontario, le 10 janvier 2022, un employé a fait une chute de près de huit mètres alors qu'il travaillait sur une plateforme surélevée à l'installation de vitres et de pare-pluie sur le toit d'une serre en construction à Staples, en Ontario.

Selon le ministère, le travailleur avait reçu une formation et portait un harnais, mais celui-ci n'était pas relié à la plateforme.

La victime avait été identifiée comme étant Enrique Hernández, un père de famille de 27 ans originaire de Cardel, au Mexique.

Selon le ministère, son employeur, une agence de placement appelée FHES Ontario Ltd, n'a pas veillé à ce qu'il reçoive les informations et la supervision appropriées pour utiliser la plateforme surélevée. De plus, la société Lebo Farms ne s'est pas assurée qu'il porte un système de protection adéquat contre les chutes.

Les deux entreprises ont plaidé coupables devant le tribunal et ont été condamnées au début du mois.

Publicité

L'agence de placement a été condamnée à une amende de 70 000 $ et Lebo Farms à une amende de 100 000 $.

Elles doivent également payer une amende supplémentaire compensatoire de 25 %, qui finance un fonds d'aide aux victimes d'actes criminels.

Avec des informations de CBC