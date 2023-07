Que faut-il savoir pour pratiquer des activités nautiques en toute sécurité?

À l’occasion de la Semaine nationale de prévention de la noyade, la Société de sauvetage et la Ville de Gatineau émettent des recommandations pour la pratique sécuritaire des activités nautiques. Voici un rappel des règles qui peuvent sauver de la noyade.

Quels sont les comportements sécuritaires essentiels à adopter près des plans d’eau?

La Ville de Gatineau rappelle qu’il est essentiel de superviser les enfants qui se trouvent dans l’eau ou à proximité. La consommation d’alcool est quant à elle fortement déconseillée lors de la participation à des activités nautiques. Le port d’une veste de flottaison individuelle ou d’un gilet de sauvetage est vivement recommandé.

Quelles sont les obligations à connaître lorsqu'on navigue à bord d’une embarcation?

Lorsqu'on conduit une embarcation de plaisance, qu’elle soit motorisée, à essence ou électrique, il faut obligatoirement détenir une carte de conducteur d’embarcation de plaisance ou l’équivalent.

Ouvrir en mode plein écran Il est essentiel de s'assurer de la conformité de son embarcation avant de quitter le quai. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Il convient de maintenir une vitesse raisonnable pour assurer la sécurité de toutes les personnes profitant du plan d’eau. À noter que la navigation dangereuse peut entraîner des conséquences légales et pénales.

Alors que les types d’embarcation diffèrent, chaque plaisancier est par ailleurs invité à consulter le Guide de sécurité nautique de Transports Canada pour connaître les obligations spécifiques auxquelles il doit se conformer.

Que doit-on vérifier avant de naviguer?

Il faut procéder à une vérification visuelle de son embarcation et de son équipement. Ainsi, il est essentiel de contrôler, entre autres, le niveau de carburant et la présence des équipements de sécurité requis avant de quitter le quai.

Il est important de s’informer des risques et des particularités des plans d’eau sur lesquels on navigue, de surveiller les conditions météorologiques et de préparer un plan de navigation avant d’appareiller.

Qu’en est-il de la consommation d’alcool et de drogues lorsqu'on circule à bord d’une embarcation?

Il faut respecter les règles en vigueur concernant la consommation d’alcool et de drogues. En cas de dépassement de la limite permise de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang, ou de navigation sous influence, on s’expose à des accusations de conduite avec des capacités affaiblies en vertu du Code criminel.

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) recommande d’ailleurs fortement aux plaisanciers de ne pas consommer d’alcool ou de drogues, tout en veillant à la consommation modérée de leurs passagers.

Comment s’équiper avant de pratiquer la planche à pagaie?

Comme pour le kayak, le vélo nautique ou le pédalo, il faut s’équiper d’un gilet de sauvetage ou d’une veste de flottaison individuelle de la taille appropriée. À noter que les vestes portées à la ceinture, de style sac banane, sont autorisées à condition qu’elles soient homologuées par Transports Canada.

Ouvrir en mode plein écran Des équipements de sécurité sont requis pour pratiquer la planche à pagaie. (Photo d'archives) Photo : gracieuseté de Jane-Anne Cormier

Il faut également disposer d’une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 mètres de longueur et d’un sifflet. Si l'activité se déroule avant le lever du soleil, après son coucher, ou par visibilité réduite, une lampe de poche étanche est également nécessaire.