Un syndicat albertain devra renoncer à 1,6 M$ de cotisations après une grève sauvage

Le syndicat des employés provinciaux de l'Alberta (AUPE) devra renoncer à 1,6 million de dollars de cotisations à la suite d'une grève sauvage tenue en 2020, selon une décision de la commission des relations de travail de l'Alberta.

Selon la commission, l’ AUPE a encouragé la grève sauvage alors menée par des centaines de travailleurs de la santé.

Cette manifestation a mis en danger le bien-être des Albertains et a exercé une pression supplémentaire sur un système de soins de santé déjà ébranlé par les défis posés par la pandémie , a conclu la commission dans sa décision du 12 juillet. Les actions du syndicat dans cette affaire ont aggravé une situation déjà difficile , est-il ajouté.

Services de santé Alberta (AHS) a affirmé à la commission qu'elle avait dû annuler près de 300 procédures, reporter des rendez-vous et retarder le nettoyage de patients souillés lorsqu'environ 2200 travailleurs ont manifesté, le 26 octobre 2020.

L' AUPE a déclaré n'avoir joué aucun rôle dans l'organisation de la grève. Toutefois, au cours de l'audience (Nouvelle fenêtre) (en anglais), le syndicat a reconnu que les dirigeants n'en avaient pas fait assez pour mettre fin à la grève.

Publicité

Bob Barnetson, le professeur de relations professionnelles à l'Université Athabasca, estime que les syndicats considèrent probablement cette sanction comme une aubaine.

Selon lui, il est peu probable que la perte de 1,6 million de dollars soit financièrement préjudiciable à l' AUPE . La décision écrite du conseil d'administration indique d'ailleurs que le syndicat disposait d'un fonds de grève de 66 millions de dollars au moment de la grève.

Le coût d’une grève sauvage est assez bas pour le syndicat, alors que l'avantage potentiel de faire reculer l’employeur sur des actions qui posent problème ou d’améliorer les conditions de travail est assez important.

Les cotisations syndicales de plus de 40 000 travailleurs ne seront pas perçues pendant un mois et, pour Bob Barnetson, la sanction du conseil récompense financièrement les employés qui ont manifesté en leur permettant de conserver leurs cotisations syndicales pendant cette période.

Si l'objectif était d'empêcher les grèves sauvages, je pense que cette sanction a eu l'effet inverse. Elle va probablement les encourager.

Dans une déclaration envoyée par courriel lundi, le porte-parole d' AHS , James Wood, a déclaré que l'organisation était satisfaite de la décision du conseil.

Publicité

Cette décision renforce l'importance de la santé et de la sécurité de nos patients et la nécessité pour toutes les parties de respecter les dispositions de nos conventions collectives et du Code des relations de travail de l'Alberta , a-t-il déclaré.

Dans sa réponse, AHS n'a pas fourni le nombre d'emplois qui ont été privatisés depuis la grève.

L'AUPE n'avait pas répondu à une demande d'entrevue au moment de la publication.