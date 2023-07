L'unité de cardiologie de l'Hôpital General d'Etobicoke dans l'ouest de Toronto n'accepte pas de nouveaux patients jusqu'à nouvel ordre, sauf pour ceux nécessitant des soins de télémétrie, à la suite d'une éclosion de COVID-19.

L'Hôpital n'a pas précisé combien de patients avaient contracté le coronavirus.

Le réseau William Osler dit prendre des précautions pour empêcher la propagation du virus, y compris un nettoyage accru.

Par ailleurs, le personnel ne peut pas travailler dans plus d'une unité de l'hôpital à la fois et doit surveiller l'apparition de symptômes, en plus de porter de l'équipement protecteur.

L'établissement incite également les visiteurs à pratiquer la distanciation physique.