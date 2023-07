Un avertissement de smog émis en Estrie

C'est en Estrie que la qualité de l'air est la plus mauvaise au Québec.

Selon ce qu'indique le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, les personnes les plus vulnérables, comme les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes atteintes de problèmes respiratoires ou cardiaques, pourraient être affectées.

La population en général ne devrait pas ressentir d’effets négatifs à la suite d’une exposition à l'extérieur.

Publicité

L’avertissement de smog émis lundi par Environnement Canada pourrait être en vigueur jusqu'à mercredi dans l’ensemble de la région. Les concentrations élevées de particules fines polluantes pourraient repousser la date de levée de l’avertissement,

Le niveau de la qualité de l'air devrait devenir à nouveau acceptable demain, selon les prévisions.

Ailleurs au Québec

La qualité de l'air est un peu moins mauvaise à Rivière-du-Loup, en Beauce et dans les secteurs du Vieux-Limoilou et de Champigny à Québec, alors qu'elle varie d'acceptable à bonne dans les autres régions évaluées par le gouvernement de la province.

Chaque geste compte

Environnement Canada invite la population à améliorer la qualité de l’air en priorisant les transports en commun, en réduisant la vitesse des véhicules sur la route et en évitant de laisser tourner le moteur lorsque ce n’est pas nécessaire.

Le ministère recommande aussi aux personnes à risque d’éviter de prendre part à des activités physiques à l'extérieur jusqu'à la levée de l’avertissement.