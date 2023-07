Deux ex-enquêteurs de la GRC se contredisent dans l’affaire Carrie Low

Un policier retraité de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a nié lundi avoir ordonné à un ancien subordonné de cesser d'enquêter sur une agression sexuelle présumée, mais il a admis que la police avait commis des erreurs dans l'affaire.

Don Stienburg, qui a pris sa retraite plus tôt cette année, était le sergent d'état-major chargé des enquêtes spéciales lorsque Carrie Low a déclaré avoir été conduite dans une maison de la région d'Halifax et violée par au moins deux hommes dans la nuit du 18 mai 2018.

Mme Low a déposé une plainte un an plus tard auprès du comité provincial de déontologie policière, alléguant que les agents avaient mal géré l'enquête.

Lors de son témoignage lundi devant le comité de la commission d'examen, M. Stienburg a rejeté une accusation portée la semaine dernière par Jerell Smith, un ancien membre de la GRC de l'unité mixte d'agression sexuelle de la police d'Halifax et de la GRC.

Il avait témoigné que M. Stienburg ne croyait pas à l'histoire de Mme Low et que quatre jours après le viol présumé, il lui avait dit de clore l'affaire.

Ouvrir en mode plein écran L'officier de police à la retraite Don Stienburg, que l'on voit ici sur une photo d'archive, était responsable de l'unité intégrée des agressions sexuelles de la Police régionale d'Halifax et de la Gendarmerie royale du Canada au moment où Carrie Low a déclaré avoir été violée. Il nie avoir dit à un subordonné de fermer le dossier. Photo : Radio-Canada / Eric Woolliscroft

Don Stienburg a déclaré qu'il ne se souvenait pas d'une telle conversation avec M. Smith et a ajouté: Je crois Carrie Low.

Il a répondu absolument pas à la question de Ted Murphy, l'avocat de la Municipalité régionale d'Halifax, s'il avait ordonné la clôture de l'enquête. M. Stienburg a déclaré que pour que ce dossier soit fermé, un superviseur plus direct de M. Smith aurait dû prendre cette décision.

La plainte de Mme Low en 2019 vise la police d'Halifax et le constable Bojan Novakovic, le premier officier à l'avoir interrogée après qu'elle se soit rendue à l'hôpital de Dartmouth pour un examen pour agression sexuelle.

M. Novakovic s'est vu retirer huit heures de salaire pour la gestion de l'affaire, et Mme Low fait appel de cette décision auprès du comité de déontologie policière. Elle cherche également à obtenir des recommandations plus larges pour améliorer le traitement par le service de police des cas d'agression sexuelle.

Plus tôt lundi, Me Murphy a contre-interrogé M. Smith, lui disant que M. Stienburg ne lui avait pas ordonné d'arrêter d'enquêter.

Je vais vous suggérer, comme vous nous l'avez dit à maintes reprises, que votre mémoire n'est plus ce qu'elle était , a déclaré l'avocat de la ville. Cependant, M. Smith a répondu qu'il était clair pour lui que le sergent avait fait les commentaires en question.

M. Smith n'a pas repris du service depuis qu'une enquête interne de la GRC l'a blâmé pour inconduite, pour ne pas avoir récupéré les vêtements que Mme Low avait portés la nuit de son viol présumé et pour avoir fait des erreurs sur les formulaires, ce qui a retardé les tests de laboratoire pour détecter si le sang de Mme Low était positif pour les drogues du viol. L'enquête a conclu que M. Smith devrait recevoir une formation pour éviter des erreurs similaires, mais il n'est jamais retourné travailler à la GRC .

Le récit d'une amie deux jours plus tard

En contre-interrogatoire, M. Smith a répété son point de vue selon lequel Don Stienburg ne croyait pas à l'histoire de Mme Low. Il a lié son opinion à un incident survenu deux nuits après le viol présumé, lorsqu'une amie en état d'ébriété de Mme Low, qui était sortie avec elle cette nuit-là, a repris à son compte le récit des événements de Mme Low.

Ouvrir en mode plein écran Carrie Low parle à ses avocats lors d'une pause dans son témoignage lors d'une audience de la Commission de révision de la police à Halifax. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

L'amie aurait dit à la police que c'était elle qui avait été enlevée et violée. Mais cette amie, s'est rétractée plus tard et s'est excusée d'avoir brouillé les eaux de l'enquête.

M. Stienburg a témoigné lundi que cet incident étrange n'avait pas affecté sa perception de Mme Low et n'avait pas affecté l'enquête.

Nous l'avons crue dès le départ , a-t-il déclaré en répondant aux questions de l'avocat de Mme Low, Jason Cooke.

Carrie Low l'a signalé [le viol et l'enlèvement] et ç'a été pris au sérieux , a réitéré Don Stienburg.

Des erreurs commises

Il a quand même admis au conseil que des erreurs avaient été commises dans l'affaire, telles que le délai de 10 jours dans la collecte des vêtements de Mme Low et le retard dans les tests sanguins de cette dernière. Mais ces deux éléments n'étaient pas cruciaux pour l'affaire, a-t-il déclaré.

Ouvrir en mode plein écran L'agent de la police régionale d'Halifax, Bojan Novakovic, lors d'une pause durant une audience de la Commission de révision de la police à Halifax . Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

L'enquête a révélé que Bojan Novakovic avait placé les vêtements de Mme Low dans un sac en plastique et lui avait dit de les apporter à sa résidence, où ils seraient récupérés. Mais la commission d'examen a entendu des preuves selon lesquelles laisser les vêtements à température ambiante, et accessibles à la falsification, pendant plus d'une semaine n'était pas une procédure appropriée, et que cela pourrait affecter leur utilisation dans un procès pénal.

M. Novakovic n'a finalement ramassé les vêtements que le 29 mai 2018, après que Mme Low eut fait part de ses récriminations à un superviseur.

Dans sa plainte, Mme Low a déclaré que le rapport toxicologique sur son sang et son urine, nécessaire pour indiquer si elle avait reçu une drogue du viol, n'avait pas été traité plus d'un an après avoir fourni les échantillons.

Il y a eu des erreurs commises et les personnes qui les ont commises sont redevables et les ont corrigées du mieux qu'elles ont pu , a déclaré M. Stienburg.

Il a noté qu'en 2020, des accusations ont été portées contre Alexander Thomas après que l'ADN des vêtements l'a identifié. Cependant, M. Thomas est mort avant qu'un procès ne puisse avoir lieu, dans ce que la police a qualifié d'homicide sans rapport avec l'affaire Low.