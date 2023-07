Le campus de médecine de l'Université Laval à Rimouski accueillera davantage d'étudiants en médecine au cours des deux prochaines années.

La première cohorte qui a commencé son parcours universitaire en septembre dernier au pavillon d’enseignement de l’Université Laval à Rimouski comporte 18 étudiants.

Dès septembre prochain, la nouvelle cohorte comptera 21 étudiants, pour grimper jusqu’à 24 à la rentrée scolaire de 2025, indique la vice-doyenne adjointe du campus de médecine de l’Université Laval à Rimouski, Gabrielle Gagnon, en entrevue à Info-Réveil.

L’augmentation du nombre d’étudiants dans le principal centre urbain du Bas-Saint-Laurent découle de l’annonce du ministre québécois de la Santé, Christian Dubé, qui dévoilait vendredi passé que le nombre d’admissions à la formation universitaire en médecine allait être revu à la hausse pour ouvrir 660 places supplémentaires au cours des quatre prochaines années. Ainsi, Québec essaie de répondre plus rapidement à la pénurie de médecins qui sévit dans la province.

On tenait à faire notre part.

Pour former davantage d’étudiants, les cliniciens devront offrir plus d’heures d’enseignements lors des prochaines cohortes, avise-t-elle.

Quand les cliniciens viennent enseigner, ils le font par passion. On n’est pas très bien rémunéré pour faire ça et il y a plusieurs activités qui ne le sont pas , souligne Dre Gagnon. Les activités rémunérées ne compensent pas la perte de revenus qu’on a quand on ne fait pas de clinique. Donc c’est vraiment par passion qu’ils viennent. Les moniteurs sont passionnés, les étudiants voient cette passion-là et ça leur donne le goût d’explorer plus , témoigne la vice-doyenne adjointe du campus.

Dre Gagnon estime toutefois qu’il sera impossible d’accueillir plus de 24 étudiants par cohorte, faute d’espace disponible dans la nouvelle aile adjacente à l’hôpital régional de Rimouski. Pour en faire plus, il faudrait faire des réaménagements et agrandir le pavillon de médecine à côté de l’hôpital, je pense que c’est peu probable , dit-elle en riant.

Les trois premières années du programme de médecine se déroulent dans le nouveau pavillon de l’hôpital régional de Rimouski ainsi que sur le campus de l’ UQAR .

Selon elle, la première année au nouveau pavillon de médecine à Rimouski s’est bien déroulée et les étudiants se sont bien adaptés. Ils ont adoré l’exposition clinique , informe Dre Gagnon. Ils ont vu la chance qu’ils avaient d’être en contact avec les patients dès le départ. Ça permet de consolider ce qu’ils apprennent dans les cours théoriques.

En mai dernier, le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonçait une refonte des plans régionaux d’effectifs médicaux pour améliorer la rétention des médecins de famille en région. Les départements régionaux peuvent maintenant être plus autonomes dans la répartition des postes disponibles en fonction des besoins prioritaires.

En 2020, une étude de la faculté de médecine de l’Université Laval révélait que le taux de rétention des étudiants qui reçoivent une partie de leur formation en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord était de 84 %.