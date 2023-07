Santé Nouvelle-Écosse et l'hôpital mère-enfant IWK lancent un nouveau programme qui vise à améliorer les soins de santé pour les patients autochtones de toute la province.

Le programme de navigateurs pour patients autochtones mi'kmaw a embauché huit personnes pour aider à offrir de meilleurs soins dans plusieurs régions de la Nouvelle-Écosse.

Les navigateurs agiront à titre de liaisons et de personnel de soutien, en aidant à coordonner les soins aux patients pour les peuples autochtones de la province, explique Aaron Prosper, le tout premier consultant en santé autochtone de Santé Nouvelle-Écosse.

Il explique que ces postes ont été créés en collaboration avec des leaders de la santé mi'kmaw, le Mi'kmaw Native Friendship Centre, les communautés mi'kmaw et Tajikeimɨk, une organisation mi'kmaw de santé et de bien-être.

Lorsque Aaron Prosper est entré en fonction en 2021, il a dit que le lancement de ce programme était l'une de ses principales priorités.

Je pense vraiment que cela montre qu’ avec de la collaboration, vous pouvez apporter des améliorations tangibles à la santé des Autochtones , dit-il.

Deux des navigateurs travaillent à l'hopital IWK et les six autres sont dans les zones Nord, Est, Ouest et Centre de Santé Nouvelle-Écosse. Le programme a été approuvé dans le budget 2023-2024 de la province, qui prévoyait 1,9 million $ pour améliorer l'équité dans le système de santé.

Parce que la santé autochtone relève de la compétence fédérale en vertu de la Loi sur les Indiens, Aaron Prosper dit que les Mi'kmaq sont souvent laissés pour compte en matière de soins de santé provinciaux.

Ces postes de navigateurs sont nécessaires pour garantir que tous les peuples autochtones ont pleinement accès à tous les services publics quand ils en ont besoin, quoi qu'il arrive , dit-il. Maintenant, ce n'est malheureusement pas le cas. Et il y a beaucoup de travail à faire pour essayer d'améliorer ça.

Ouvrir en mode plein écran Brett MacDougall, directeur général des opérations de Santé en Nouvelle-Écosse pour la zone de l'Est. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Brett MacDougall, vice-président des opérations pour la zone est de Santé Nouvelle-Écosse explique que beaucoup de temps, de réflexion et de consultation de la communauté mi'kmaw ont été consacrés à l'élaboration des descriptions de travail et des offres d'emploi pour les rôles de navigateur.

Il ajoute que ces postes seront attribués à des personnes d'origine autochtone pour qu'il y ait une bonne compréhension de la langue, de la culture, des coutumes [et] des traditions mi'kmaw .

Je suis sûr que nous allons beaucoup apprendre en cours de route , affirme Brett MacDougall.

Mais je pense qu'il sera vraiment important que nous continuions à collaborer et à travailler collectivement avec nos directeurs et dirigeants de la santé mi'kmaw pour nous assurer que nous maximisons le potentiel de ces postes et que nous aidons les gens.

Le programme est le premier du genre en Nouvelle-Écosse, mais il s'inspire d'autres provinces comme l'Ontario le Québec et la Colombie-Britannique, où des programmes de navigation similaires existent et connaissent du succès.