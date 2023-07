Fermeture de la promenade de la Reine-Elizabeth : le maire Sutcliffe réitère sa demande

Dans une lettre ouverte publiée dans le quotidien Ottawa Citizen, le maire d’Ottawa Mark Sutcliffe défend sa demande auprès de la Commission de la capitale nationale (CCN) de rouvrir la promenade de la Reine-Elizabeth en semaine et lors de différents grands événements afin de réduire l’impact sur la circulation dans le Glebe.

Selon le maire, une telle décision doit être basée sur un juste équilibre entre les avantages et les inconvénients , surtout pour la fermeture de la voie à la circulation entre le pont Pretoria et l'avenue Fifth.

Pour lui, le problème est particulièrement vrai en semaine et lors des grands événements qui se tiennent au parc Lansdowne.

Il ne s'agit pas simplement de l'opinion personnelle et aléatoire d'un politicien; il s'agit de l'opinion hautement informée et fondée sur des données probantes du personnel qualifié de la Ville d'Ottawa, les experts qui gèrent le réseau de transport d'Ottawa , écrit-il. En raison de la géographie du Glebe et de l'emplacement de l'une des plus grandes attractions de la ville, le parc Lansdowne, la fermeture de la promenade de la Reine-Élizabeth à certaines heures crée une pression importante, parfois écrasante, sur les rues du quartier. Cette pression pose un problème logistique aux services d'urgence qui se rendent dans le quartier, ce qui augmente leurs délais d'intervention et les risques pour les personnes qu'ils servent.

Ouvrir en mode plein écran Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa Photo : Radio-Canada

Dans le cadre de son programme de mobilité active, la CCN empêche les automobilistes, du 1er juillet au 4 septembre, de circuler sur les deux voies de la promenade, soit sur la rive ouest du canal Rideau, de l’avenue Fifth jusqu’à la rue Somerset, entre 8 h et 20 h.

Le maire d’Ottawa avait déjà fait part de son opinion la semaine passée, tout en rappelant son soutien au transport actif, étant lui-même un cycliste et un coureur aguerri. L’élu avait expliqué , qu’il n’avait pas l’intention de négocier avec la CCN , car c’est elle qui décide .

Quand je cours dans les sentiers, qui sont très proches, je ne vois pas beaucoup de gens sur la rue. Il y a un risque de causer du trafic dans les environs.

De ce fait, l’élu avait salué la décision de la CCN de rouvrir l’artère à la circulation la fin de semaine dernière pour compenser la fermeture d’une partie de l’autoroute 417.

Publicité

Nous avons demandé à la CCN si c’est possible de rouvrir la promenade, et elle a dit oui , avait résumé M. Sutcliffe.

La CCN fière de son programme

Par courriel, la semaine dernière, Radio-Canada avait questionné la Commission de la capitale nationale afin de savoir si elle était ouverte, ou non, à la demande du maire Mark Sutcliffe.

À cela, la CCN avait répondu être fière d'offrir des expériences de mobilité active sécuritaires, accessibles et uniques dans l'ensemble de la capitale en plus de répéter que son programme de mobilité active aide à désengorger le réseau de sentiers de la capitale en plein cœur de la période estivale.

Les résultats de l'enquête sur l'utilisation active que nous lancerons sous peu nous aideront à orienter les futures versions de nos initiatives en matière de mobilité active , a admis un porte-parole, précisant au passage qu’aucune décision n’a été prise pour la saison 2024, alors que la possibilité d'étendre la fermeture a déjà été évoquée.

À lire aussi : Accueil mitigé pour le programme de mobilité active de la CCN

Mieux gérer les conséquences du trafic

La vice-présidente de l’Association communautaire du Glebe, June Creelman, a dit être favorable au plan de la CCN .

Publicité

Cependant, on veut que les impacts du trafic soient mieux gérés et qu’il y ait des détours bien indiqués .

On a eu une rencontre avec la CCN [il y a deux semaines] et on leur a demandé de faire davantage de signalisation pour mieux les diriger.

Selon Mme Creelman, les conséquences du trafic se font sentir sur l’humeur de certains résidents. C’est difficile de simplement traverser la rue. On voit que les gens sont frustrés. Parfois, il y a même des comportements pas désirables , a-t-elle ajouté.

Avec les informations de Frédéric Pepin et d’Emmanuelle Poisson