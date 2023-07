Le sort de Kaméléart entre les mains de ses créanciers

Les créanciers de Kaméléart devront sous peu décider de l’avenir du diffuseur de spectacles de Matane. Ils se prononceront le 4 août sur une proposition visant à ce que l'organisme matanais évite la faillite.

L’organisme a fait parvenir cette proposition à ses créanciers lundi en fin de journée.

En la déposant, Kaméléart se place donc sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Le syndic de faillite responsable du dossier indique toutefois que Kaméléart n’est pas en faillite.

L’entreprise cumule toutefois, selon l’avis de proposition, des dettes évaluées à près de 390 000 $. Ce montant est supérieur à ses actifs, qui s’élèvent à 22 000 $ en biens. Son déficit totalise donc près de 367 500 $.

Toujours selon l’avis de proposition, Kaméléart déclare une quarantaine de créanciers non garantis, deux créanciers garantis, à qui aucune somme ne serait due, ainsi qu’un créancier dit privilégié pour salaire . Il s'agit de Danielle Smith, la directrice générale de l’entreprise.

Sommes dues par Kaméléart à ses créanciers Catégorie de créanciers Montant Créanciers garantis (Agence du Revenu du Canada et ministère du Revenu du Québec) 0,00 $ Créancier privilégié pour salaire, loyers, etc. (Danielle Smith) 2000,00 $ Créanciers non garantis (Caisse Desjardins de La Matanie, Socan, particuliers, entreprises, etc.) 387 585,92 $ TOTAL 389 585,92 $ Source : Avis de proposition aux créanciers et rapport du syndic Raymond Chabot inc.

Dans sa proposition, le diffuseur prévoit un montant forfaitaire de 100 000 $, moins les honoraires destinés au syndic de faillite et la réclamation privilégiée de 2000 $, pour rembourser ses créanciers non garantis. Après ces déductions, le montant disponible pour ses créanciers s’élève à un peu plus de 73 000 $.

Le syndic estime que les créanciers non garantis pourraient donc se voir rembourser 19 % du montant de leur réclamation.

L’assemblée des créanciers de Kaméléart, lors de laquelle la proposition sera votée, se tiendra par visioconférence.

Selon le syndic Raymond Chabot, si la proposition n'est pas acceptée par « une majorité en nombre des créanciers et une majorité des deux tiers en dollars des réclamations », Kaméléart sera alors en faillite.

La disponibilité du montant forfaitaire de 100 000 $ est conditionnelle à l’acceptation des créanciers de la proposition qui leur sera présentée.

Un coup de pouce financier

Au début du mois de juillet, le trésorier et membre du conseil d’administration de Kaméléart, Jean-Claude Gagnon, indiquait que l’appui de deux commanditaires allait permettre de rembourser une bonne proportion des dettes de l'organisation.

Le conseil municipal de Matane a annoncé, lors de la séance du conseil de lundi soir, que la Ville versera à Kaméléart un montant de 115 000 $, financé à même le budget municipal, pour l’aider dans ses démarches.

C’est pour assumer le remboursement intégral des détenteurs de certificat cadeau pour pénaliser le moins possible notre population […] et les sommes résiduelles pourront servir pour les créanciers dans le cadre de la proposition concordataire , explique le maire, Eddy Métivier.

Eddy Métivier, maire de Matane (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alice Proulx

Certaines conditions devront être respectées, notamment l’approbation de cette proposition. Une autre des conditions, c’est [que la Ville] devienne propriétaire de l’ensemble des actifs, soit du matériel de scène comme console ou éclairage , ajoute le maire.

Si la Ville ne s’était pas impliquée, il y aurait eu beaucoup de problèmes.

M. Métivier espère que le dénouement sera positif.

D’après le rapport du syndic, le Conseil des arts du Québec a déboursé, avant le dépôt de la proposition, une somme d’environ 120 000 $ pour payer le cachet des artistes qui n’avaient pas été payés par le diffuseur, ce qui a amenuisé sa dette.

Ce paiement ne crée pas de préjudice pour la masse des créanciers puisqu’en l’absence de ces paiements, le dividende projeté à la proposition aurait été moindre , peut-on lire dans le rapport.

Éole en musique en faillite

Bien que Kaméléart ne soit pas en faillite, Éole en musique, liée au diffuseur, a de son côté déclaré faillite. Le diffuseur avait mis l’événement sur pause pour cette année.

Kaméléart avait repris la barre du festival musical en 2022. (Photo d'archives) Photo : Éole en musique

L’organisme Éole en musique cumule un déficit financier de plus de 174 000 $ et doit à une vingtaine de créanciers près de 190 500 $.

Une première assemblée des créanciers aura également lieu le 4 août prochain.