Hommage à Guy Lafleur, quand les arts rencontrent le sport

Le décompte est commencé pour l’équipe du Cirque du Soleil qui en est à ses dernières répétitions avant la première médiatique de jeudi. Ambiance chaleureuse, musique rassembleuse, les artistes du Cirque ont présenté aux médias lundi soir un des tableaux du spectacle Guy! Guy! Guy!

Le Cirque du Soleil avait promis de nous faire vivre l’ambiance festive des années marquées par le jeu de Guy Lafleur. Le court extrait auquel nous avons pu assister nous plongeait directement dans cet univers particulier qui se crée au cœur d’un aréna.

Les artisans nous ont fait vivre, avec un numéro d’anneaux chinois sur la trame J’voulais pas y aller de Robert Charlebois, les séries éliminatoires de 1977 entre les Canadiens de Montréal et les Bruins de Boston.

Tous les éléments y étaient: tableau indicateur, jeux de lumière aux couleurs du Tricolore, annonceur maison. Les arts de la scène ont bel et bien rendu hommage à la carrière de Guy Lafleur.

Tout comme les projections vidéo qui remémorent au public les moments marquants de cette série dans la carrière du Démon blond .

Ouvrir en mode plein écran Les artisans nous ont fait vivre, avec un numéro d’anneaux chinois sur la trame « J’voulais pas y aller »de Robert Charlebois, les séries éliminatoires de 1977 entre les Canadiens de Montréal et les Bruins de Boston. Photo : Radio-Canada

Malgré les nombreux éléments visuels présents dans le tableau, il était difficile de ne pas être obnubilé par la grandiosité du numéro. Les arts du cirque se mariant parfaitement à l'énergie et la fébrilité du hockey. Deux mondes opposés qui se rencontrent de manière captivante.

On pourra également voir, à certains moments du spectacle, un tableau chiffrant les statistiques de Guy Lafleur - de buts, de passes et de points - au fil des saisons de hockey.

Chaque morceau du décor mérite d'ailleurs qu'on y porte une attention particulière: escaliers en forme de bâtons de hockey aux extrémités de la scène, estrades à l’arrière-scène, numéros de chandails retirés au plafond.

Un doux clin d'œil à Jacques Plante, Howie Morenz, Maurice Richard et Henri Richard qui ont eux aussi arboré les couleurs du Canadien de Montréal.

Ouvrir en mode plein écran Les projections vidéo sont au cœur du spectacle. Photo : Radio-Canada

Tout comme la musique est d’une grande importance dans l’ambiance d’un aréna, le trifluvien multi-instrumentiste Benoît Rocheleau représente la touche finale sur l’ensemble du numéro. Sa musique, jouée en direct, est en symbiose avec les mouvements des acrobates.

Seul musicien sur scène, on sentait sa présence donner un deuxième souffle à la trame sonore.

Ouvrir en mode plein écran Benoît Rocheleau accompagne les artistes avec sa musique tout au long du spectacle. Photo : Radio-Canada

À la mémoire du numéro 10

Plusieurs éléments historiques et marquants de la carrière de Guy Lafleur sont intégrés dans le spectacle. Extraits vidéo tirés d’archives, témoignages, citations de journaux de l’époque, que le public ait connu la légende Guy Lafleur ou non, le Cirque du Soleil promet un spectacle grandiose et rassembleur.

Guy! Guy! Guy! sera présenté du 19 juillet au 19 août 2023 à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières.