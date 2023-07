Tout semble s’accélérer pour Nadia Sylvain. Alors qu’elle était l’une des artistes invitées à la 34e Fête franco-albertaine, elle a remporté le Polyfonik 34. Cette victoire lui fait gagner par la même occasion le droit de participer au prochain Chant’Ouest pour y représenter l'Alberta.

Le Polyfonik et Chant’Ouest sont deux événements qui servent de tremplin à des artistes francophones. Le premier est un concours qui met en valeur de nouveaux talents de la chanson franco-albertaine, tandis que le second promeut la chanson francophone des provinces de l’Ouest.

Gagner le 34e Polyfonik est, pour elle, une belle façon d’apporter [sa] musique à la grande famille d’Edmonton .

Une musique qu’elle a commencé à cultiver depuis le bas âge. « J’ai commencé mon parcours en musique dès l’âge de 6 ans, par des cours de piano », confiait-elle récemment à l’émission La Croisée. « J’étais vraiment obsédée par le piano que je pratiquais tous les jours. »

Parallèlement à sa formation, Nadia Sylvain a eu la chance de participer à plusieurs événements culturels et de se faire remarquer. Ainsi, en tant que musicienne, elle a eu l’occasion de participer à la Chicane albertaine, au Galala, aux Jeux francophones de l'Alberta, ou encore aux Jeux de la francophonie canadienne.

Cette année marquait sa deuxième présence au Polyfonik. Depuis sa première participation l’année dernière, elle dit avoir appris à mieux travailler ses habiletés vocales, à mieux utiliser les outils d’écriture pour écrire ses propres chansons, et à améliorer sa présence scénique notamment en apprenant à rester elle-même.

Elle dit également avoir été plus à l'aise et plus en confiance cette année.

Je viens d’une petite communauté, c’est le fun de pouvoir briser cette coquille et venir dans la plus grande communauté francophone [pour] partager ma musique.

Nadia Sylvain est originaire de Girouxville, un hameau du nord de l’Alberta. Elle est maintenant installée à Edmonton où elle est notamment membre de la chorale du Campus francophone Saint-Jean.

Nadia Sylvain en entrevue avec India Lafond, lors de laquelle elle est revenue sur sa victoire au Polyfonik 34 et sur ses ambitions avant sa participation au Chant'Ouest 2024.

Ode au métissage culturel

Sur ses goûts musicaux, elle confie aimer écouter différents styles, notamment la musique country : « Mais je dirais que mon style [préféré] est plutôt comme pop-folk. »

Cet éclectisme se transpose d’une certaine façon dans sa musique, elle qui est un produit de la diversité, son père étant un francophone et sa mère originaire d’Inde. C’est dans la beauté des couleurs mélangées qu’on retrouve le cœur de son identité , chante-t-elle.

Elle croit d’ailleurs que le fait d’avoir notamment évoqué son histoire personnelle et son identité multiculturelle dans une de ses chansons a été l’un des facteurs de succès auprès du public de Polyfonik. C’est comme inviter les gens dans mon espace.

D’ici le prochain Chant’Ouest en 2024, qui lui donnera une nouvelle occasion de se mettre en selle, elle espère avoir plus de chansons à son répertoire musical et avoir le temps de travailler davantage sa confiance. J’aimerais écrire plus de chansons, et peut-être en enregistrer aussi.

Elle ajoute : J’espère aussi faire des spectacles dans la communauté [si des occasions se présentent]. Et puis, j’ai hâte de revoir tout le monde à Chant’Ouest.

