Avertissement de smog et mauvaise qualité de l’air au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Un avertissement de smog au Saguenay-Lac-Saint-Jean est en vigueur depuis lundi soir en raison d’une concentration élevée de particules fines qui pourrait persister jusqu’à mercredi.

Environnement Canada prévoit que le smog entraînera une mauvaise qualité de l'air dans la région.

Selon le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, l’indice de la qualité de l’air est passé au niveau mauvais lundi soir à 19 heures au Saguenay. Du côté du Lac-Saint-Jean, le niveau est acceptable , selon une mise à jour qui a eu lieu à 20 heures, mais il devrait devenir mauvais en soirée.

Le ministère ajoute que la population générale ne devrait pas ressentir d’effets significatifs sur sa santé. Toutefois, les personnes plus vulnérables, comme les enfants, les personnes âgées ou celles qui sont atteintes de problèmes respiratoires et cardiaques pourraient ressentir des effets négatifs.

Le 23 juin dernier, du smog était visible un peu partout à dans la région. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Il leur recommande de diminuer leurs activités physiques à l'extérieur.

Selon Environnement Canada, la qualité de l'air dans la région devrait revenir au niveau acceptable mercredi.

Cinq feux de forêt toujours en activité au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Lundi, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) dénombrait cinq feux de forêt toujours en activité dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Tous sont considérés comme maîtrisés. Quatre d’entre eux se trouvent au nord de la MRC de Maria-Chapdelaine, tandis qu’un autre se trouve au nord de la MRC du Fjord-du-Saguenay.

Au plus fort de la période des feux de forêt en juin, on dénombrait une trentaine de brasiers dans la région. Le plus gros d’entre eux, le n°379, qui est toujours en activité, mais qui est maîtrisé, est d’une superficie de 70 000 hectares.

Josée Poitras, agente à la prévention et aux communications à la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Selon la porte-parole de la SOPFEU , Josée Poitras, la météo des prochains jours devrait aider dans le combat des incendies.

Ça fait plaisir à la SOPFEU parce qu’on annonce encore de la pluie dans la région. Ça va nous aider pour le combat des incendies , a-t-elle confié au micro de C'est jamais pareil.

Du renfort vers Radisson

Un ordre d’évacuation a été donné vendredi pour les résidents de Radisson, dans le Nord-du-Québec, en raison d’incendies qui se trouvent au nord de la Baie-James. Ces derniers couvrent une superficie d’un million d’hectares, un record historique au Québec, selon la SOPFEU .