Une nouvelle maison de chambres est inaugurée à Montréal

La ville de Montréal, Québec et Ottawa ont inauguré lundi une maison de chambres, un édifice à logement destiné à des personnes à très faibles revenus.

Ousman Dadi, qui travaille comme intervenant à la maison de chambres Rachel Frontenac, explique qu’il s’agit de 28 chambres dédiées à une population aux prises avec des troubles de santé mentale et de toxicomanie.

On les héberge parce qu'ils ont perdu leur logement, ils étaient à l'hôpital pendant longtemps, ce qui arrive souvent c'est qu'ils ont aussi perdu leur emploi. On permet de les accueillir et rebondir.