Deux festivals à Cavendish : les débats sont ouverts

Pour la première fois de son histoire, la petite municipalité de Cavendish a accueilli deux grands festivals de musique en environs une semaine. Elle pourrait répéter cela l'an prochain, mais pour y arriver, de nombreuses et longues discussions seront organisées au cours des prochains mois.

L'ambiance était calme lundi soir au conseil municipal de Cavendish, très différente de celle des deux dernières fins de semaine dans la municipalité où quelques 100 000 personnes ont assisté aux festivals Cavendish Beach Music et Sommo.

Tout s'est bien passé et aucun incident n'a été signalé, selon les conseillers municipaux.

J'ai trouvé que les festivals étaient beaucoup plus calmes. Il y avait beaucoup moins de problèmes que d'habitude et c'était bien organisé , assure la conseillère municipale Linda Lowther.

Cette année, environ 75 000 personnes sont venues au début de juillet pour le festival de musique country. Une semaine plus tard, plus de 25 000 spectateurs se sont présentés au festival musical et culinaire Sommo.

J'ai préféré ce festival [Sommo]. C'était beaucoup plus calme. Les gens étaient très généreux. Ils ramassaient même les déchets par terre pour les mettre à la poubelle.

Ouvrir en mode plein écran Linda Lowther aimerait voir d'autres évènements ou festivals en septembre afin de prolonger la saison touristique dans la région. Photo : Radio-Canada / Jessica Doria-Brown

Nombreuses discussions à venir

La réussite de ces festivals pousse le conseil municipal à la réflexion. Doit-on revenir à un seul festival, maintenir les deux ou changer les dates? Les conseillers vont débattre de ce genre de questions au cours des prochaines semaines. Cela commencera d'ailleurs dès le 31 juillet avec une première réunion publique.

Les gens pourront venir et expliquer s'ils ont eu des soucis ou parler au contraire de ce qui s'est bien passé , explique Linda Lowther.

Ce sera l'occasion aussi pour certains de changer d'avis. En février dernier, certains conseillers, dont Linda Lowther, s'étaient opposés à l'organisation d'un second évènement musical.

Moi, en février, je n'appuyais pas le deuxième festival parce que la majorité de nos résidents et de nos entrepreneurs ne l'appuyaient pas. Mais maintenant, j'ai l'impression que plusieurs résidents vont changer d'idée.

Ouvrir en mode plein écran Le conseil municipal de Cavendish n'a reçu aucune plainte de la part de résidents à la suite de l'organisation du festival Sommo. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Pérenniser les festivals, étendre la saison touristique

Matthew Jelley, maire de Cavendish est déjà emballé par la tenue d'autres festivals l'an prochain.

Plus il y aura de Cavendish Beach Music Festival et d'évènements internationalement connus, plus la communauté en bénéficiera. Et mieux nous serons organisés, et ce, à long terme, plus cela facilitera la tâche de toutes les personnes impliquées.

Ouvrir en mode plein écran Le groupe Mumford & Sons a enflammé la foule du premier festival Sommo de Cavendish. Photo : Radio-Canada / Ken Linton

Pour le moment, le promoteur des festivals (l'entreprise Whitecap Entertainment) doit demander chaque année un permis pour organiser ses évènements. Cette procédure pourrait être très rapidement modifiée. Cavendish va prochainement changer son plan et ses projets d'arrêtés municipaux. Ce sera l'occasion pour offrir des permis de plusieurs années aux organisateurs et de regarder vers de nouveaux horizons.

J'aimerais beaucoup voir un festival en septembre. On a environ 80 entreprises qui sont ouvertes ici en septembre. En ayant un évènement à ce moment-là, je crois que cela montrerait que la communauté est encore ouverte et accueillante , croit Linda Lowther.

De son côté, Ben Murphy, le directeur de Whitecap Entertainment, souhaite aussi s'installer sur la durée. Et pour cela, il a déjà accepté de changer la date, au besoin, du festival Sommo de 2024.