Le niveau d’eau du lac Memphrémagog est particulièrement élevé 

Magog pensait avoir échappé au pire après les inondations de la semaine dernière, qui étaient restées mineures dans la municipalité. La pluie de ce dimanche a cependant encore fait monter le niveau du lac Memphrémagog. L'eau a fini par trouver son chemin jusqu'à un complexe de condos et à un motel.

Lors du passage de Radio-Canada lundi, un kayakiste se promenait au milieu du stationnement du Club Memphré, un complexe de condos.

Je ne suis pas le premier, il y avait un canot tout à l'heure, il y avait un canot qui promenait ses enfants, je pense que c'est la première fois qu'on voit un tel niveau! s’est exclamé le kayakiste et résident du Club, Bernard Champagne.

Cette semaine, l'eau du lac Memphrémagog a en effet atteint près de 210 mètres.

Heureusement, l'eau n'a pas causé de dommages aux condos. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Heureusement, les condos du Club Memphré sont intacts, selon un résident. On était inquiet pour les condos, les garages et tout ça, mais j’y suis allé tantôt à pied et tout semblait correct.

Dame Nature n'est pas de notre côté

Le scénario est tout autre au motel Fleur-de-Lys, juste à côté du Club Memphré. Cinq chambres sont inondées.

Il y a quelques pouces d'eau, peut-être un pouce d'eau et demi ou deux. L'eau est vraiment montée depuis ce matin. On fait notre possible, mais avec des pompes, contre le lac, on ne peut pas trop se battre. On a dû annuler des réservations, on a averti aussi des gens qui avaient des réservations aujourd'hui et demain , explique la gestionnaire du motel, Margareta Curuci.

Magog travaille depuis jeudi dernier à diminuer le niveau du lac. Le débit d'évacuation du barrage Memphrémagog augmente graduellement.

Dame Nature n'est pas de notre côté du tout , constate le coordonnateur des mesures d’urgence de Magog, Sylvain Arteau.

De sortir autant de quantité d’eau à une période comme le mois de juillet, c’est une première. C’est là qu’il y a une urgence d’agir et de baisser le niveau du lac, car on ne peut pas laisser ces gens-là dans cette situation pendant des semaines. C’est pour ça que ce matin, on a pris ces actions-là et on est allés avec une ouverture presque maximale [du barrage]. Ça ne bouge pas très vite, un lac de 35 km, donc on n’attend pas de réaction avant plusieurs jours , ajoute-t-il.

La Ville demande aux plaisanciers de limiter leur navigation sur le lac. Une centaine de citoyens doivent aussi réduire leur consommation d'eau potable.

Ce sont des petits gestes qui peuvent changer un peu notre quotidien, mais c’est quand même très aidant pour un retour à la normale le plus rapidement possible pour le lac.

Avec les informations de Marion Bérubé