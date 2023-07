Aux États-Unis, les inspecteurs chargés de l'enquête sur les meurtres en série de Gilgo Beach, dans l'État de New York, ont perquisitionné dimanche et lundi des entrepôts situés dans la communauté d'Amityville, à Long Island. Entre 200 et 300 armes à feu y ont entre autres été trouvées.

Les détectives du service de police du comté de Suffolk ont procédé à une perquisition dimanche à l'établissement Omega Self Storage dans le cadre de l'enquête qui a conduit à l'arrestation la semaine dernière de l'architecte Rex Heuermann.

Les enquêteurs ont également perquisitionné un autre entrepôt à proximité lundi. Tous deux se trouvent à moins de 10 minutes en voiture du domicile du suspect.

Ces interventions ont eu lieu après plusieurs jours de recherche au domicile de Rex Heuermann à Massapequa Park, une localité située juste au nord de South Oyster Bay, et de l'étendue de sable où des restes humains ont été retrouvés le long d'une route isolée au bord de l'océan en 2010 et 2011.

Publicité

Les responsables ont trouvé plus de 200 armes à feu dans un coffre-fort clos derrière une porte métallique verrouillée dans le sous-sol de Heuermann, dont des pistolets, des revolvers et des fusils semi-automatiques.

Chasseur passionné, il n’avait enregistré auprès de l'État que 92 armes de poing, rapportait lundi la chaîne CNN.

L'architecte de 59 ans a été arrêté jeudi soir vers 20 h 30 près de son bureau de Midtown après que des enquêteurs eurent fait correspondre l'ADN contenu sur une pizza à un cheveu trouvé sur une arme de contention utilisée lors des meurtres.

Accusations

Il a été accusé vendredi de meurtres au premier et au deuxième degré de Melissa Barthelemy (24 ans), Megan Waterman (22 ans) et Amber Costello (27 ans), trois des onze victimes dont les corps ont été retrouvés enterrés le long d'une route de plage.

Il est également considéré comme le principal suspect dans le meurtre en 2007 d'une quatrième victime, Maureen Brainard-Barnes (25 ans), pour lequel il a plaidé non coupable.

Le procureur de district du comté de Suffolk, Ray Tierney, a expliqué à CNN que les autorités avaient décidé de l'inculper dès maintenant de trois des 11 meurtres parce qu'elles craignaient que celui-ci prenne la fuite.

Les enquêteurs pensent toutefois qu'il est peu probable qu'une seule personne ait tué toutes les victimes, mais ils insistent sur le fait que l'enquête est loin d'être terminée.

Nous n'en sommes qu'au tout début du travail à accomplir.

La plupart des victimes étaient de jeunes femmes qui travaillaient dans l'industrie du sexe. Leur mort a longtemps laissé les enquêteurs perplexes. Le mystère a d’ailleurs attiré l'attention du public et donné lieu à un film Netflix en 2020, Lost Girls.

Publicité

Jusqu'à son arrestation, Heuermann a continué à utiliser des téléphones portables, à fréquenter des travailleuses du sexe et à rechercher sur Internet des contenus violents, y compris des images d'enfants exploités sexuellement, a déclaré le procureur à CNN.

L'historique des recherches de l’accusé sur Internet a aussi révélé un vif intérêt pour les victimes des « meurtres de Gilgo Beach » et pour la reprise de l'enquête.

Un mystère non résolu

Rodney Harrison, ancien chef des détectives et chef de service de la police de New York, a fait de l'élucidation des meurtres de Gilgo Beach l'une de ses principales priorités lorsqu'il a été nommé commissaire de police en janvier 2022.

Il a rapidement créé la Gilgo Beach Homicide Investigation Task Force, convainquant la police fédérale (le FBI) , la police de l'État et les services locaux d'engager leurs meilleurs enquêteurs à plein temps dans l'opération.

Six semaines après leur première réunion, les enquêteurs de l’équipe spéciale ont identifié Heuermann comme suspect, en utilisant une base de données d'immatriculation de véhicules pour le relier à une camionnette Chevrolet Avalanche qu'un témoin a déclaré avoir vue lors de la disparition de l'une des victimes en 2010.

Heuermann correspondait à la description du témoin, vivait à proximité du site cellulaire de Long Island et travaillait près des sites cellulaires de New York où d'autres appels ont été capturés, ont indiqué les autorités à CNN.

Heuermann nie avoir commis les crimes, selon son avocat, Michael Brown.

Avec les informations de Associated Press et CNN