Un monument de bois à la mémoire des femmes et des filles disparues et assassinées sera érigé dans les prochains mois à l’entrée de la communauté de Pessamit, près de la route 138.

Ce monument servira de lieu de recueillement, mais aussi d’un point de départ pour entamer la discussion. Il a été dévoilé lundi soir à Pessamit.

Ce projet est l’initiative d’une intervenante psychosociale du Centre de santé de Pessamit, Kathy Picard, qui souhaite que les membres de sa communauté se souviennent de ces femmes.

Kathy Picard et son fils ont assisté lundi soir à l'événement de présentation du futur monument à Pessamit. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix-Villeneuve

Je me suis dit qu’il faut les honorer. Il ne faut pas oublier ces femmes, oublier qu'il y a des survivantes de ce qui s’est passé , explique-t-elle.

Kathy Picard estime que six femmes de Pessamit ont été assassinées ou ont disparu, mais que ce nombre pourrait être plus élevé.

On ne connaît pas le nombre exact de femmes [disparues ou assassinées]. Dans le temps, on gardait ça secret.

Le monument à la mémoire des femmes de Pessamit disparues et assassinées doit ressembler à l'illustration sur ce gâteau, qui a été présenté lundi soir. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix-Villeneuve

Elle souhaite aussi que le monument invite les membres de Pessamit à lancer des discussions entourant la violence conjugale.

Il faut sensibiliser les filles qui grandissent dans notre communauté. J’ai moi-même une fille âgée de 11 ans. Je ne veux pas qu’elle soit victime de violence conjugale. Je veux que la violence conjugale ne soit plus un sujet tabou dans ma communauté , raconte Kathy Picard.

Un monument de bois

Josh Desbiens Picard, instructeur au Centre d’innovation des Premiers Peuples, est le concepteur du monument.

Il indique que la structure, faite de bois, mesure approximativement six pieds. Il s’est inspiré d’un dessin d’une femme lors de la conception du projet.

C’est une femme avec une robe. Au bas de la robe, on a un mot dans la langue innue [qui rappelle l’importance] de se souvenir. Il ne faut pas oublier les femmes autochtones disparues et assassinées , lance le concepteur.

Menée sur deux ans, l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, mise sur pied par Ottawa, a entendu 1484 survivantes de la violence et leurs proches, et de nombreux experts.

Avec les informations de Camille Lacroix-Villeneuve