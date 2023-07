Un promoteur abandonne ses claims miniers en Mauricie

La compagnie NI-CO Énergie annonce qu'elle laisse tomber les claims miniers qu'elle possède dans la MRC de Maskinongé. La levée de boucliers des élus et des citoyens aurait fait fuir les investisseurs.

Les claims miniers sont des parcelles de terrain où on peut acheter un droit d’exploration minière dans l'espoir d'y découvrir des minéraux. NI-CO Énergie en possède plusieurs, notamment dans le secteur de Saint-Gérard-des-Laurentides, à Shawinigan. L'entreprise est d'avis que les municipalités concernées se privent de retombées économiques considérables.

Des petits prospects miniers comme ça, on en a d’autres, puis, on en a trouvé des plus intéressants que ça pas mal, donc on va se concentrer sur nos affaires plus intéressantes dans des municipalités qui sont plus ouvertes aussi.