Le parc national des Lacs-Waterton, 6 ans après les feux de forêt

En 2017, le feu de forêt Kenow avait fait des ravages dans le parc national des Lacs-Waterton, dans le sud de l’Alberta, forçant l’évacuation de centaines de personnes. Près de 6 ans après l’incendie qui a brûlé plus de 19 000 hectares de la superficie du parc, soit près de 40 % du territoire, la faune et la flore reprennent lentement du terrain.

Les traces de l’incendie sont encore bien visibles. Lorsqu’on regarde en direction du sud, on aperçoit très facilement la démarcation dans la forêt qui sépare les arbres qui n’ont pas été touchés par le feu de ceux carbonisés par les flammes.

Ouvrir en mode plein écran Le feu Kenow avait fait des ravages dans le parc national des Lacs-Waterton. (Photo d'archives) Photo : Parcs Canada / Dan Rafla

Au total, le feu Kenow a consumé près de 35 000 hectares, dont la moitié se trouve dans le parc national, brûlant environ 80 % du réseau de sentiers de randonnée.

C’était exceptionnel comme feu... l’intensité et aussi la distance , résume Locke Marshall, directeur du parc national des Lacs-Waterton.

Ouvrir en mode plein écran Le feu Kenow a brûlé environ 35 000 hectares de forêts, dont près de 19 000 dans le parc national des Lacs-Waterton. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

La forêt se renouvelle

L’incendie n'a toutefois pas eu que des côtés négatifs. En brûlant une bonne partie du paysage forestier, le feu a permis le renouvellement de la biodiversité chez les plantes et les arbres.

Ouvrir en mode plein écran Même si les vestiges de l’incendie sont encore bien visibles, la faune et la flore reprennent lentement le dessus. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

La gestionnaire de l’expérience des visiteurs, Christy Gustavison, précise que certains cônes d’arbres sont adaptés pour relâcher leurs graines uniquement sous l’effet de la chaleur d’un feu de forêt .

Ce qui repousse peut être différent de ce qui existait auparavant, car cela dépend du climat, de l'humidité, de la température de l'air et de l'ensoleillement.

Ouvrir en mode plein écran Le village de Waterton a été sauvé des flammes en 2017. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

Elle expose qu’en raison de la grande quantité de cendres qu’engendre un feu de forêt, beaucoup de nutriments peuvent s’ajouter et ouvrir le sol de la forêt pour que les plantes et les arbustes qui aiment le soleil puissent repousser .

Locke Marshall indique que le retour de la faune et de la flore s'est effectué très rapidement : « Le renouvellement a commencé presque immédiatement après le feu. On voyait même dans les endroits très brûlés, des animaux comme les cerfs, les wapitis, les ours ».

Il mentionne que la fréquentation du parc est revenue à ses niveaux d’avant l’incendie, soit près de 500 000 visiteurs chaque année.

La nature reprend ses droits

La nature commence toutefois à reprendre le dessus sur le paysage apocalyptique. Différentes espèces de plantes parsèment le sol du parc, là où le feu a fait sentir sa présence.

Certains arbres, encore petits, poussent ici et là parmi le bois calciné. Christy Gustavison précise néanmoins qu’il faudra au moins 30 ans avant de revoir une forêt similaire à celle qu’on retrouvait auparavant.

Ouvrir en mode plein écran À certains endroits dans le parc, on peut facilement apercevoir les endroits épargnés par le feu Kenow, alors que d’autres ont entièrement brûlé. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

On estime qu’il faudra au moins une génération en raison de la courte période de végétation que l’on connaît ici.

Nous avons des hivers très rudes et une saison de croissance courte, donc il faut du temps pour que la forêt se reconstitue , ajoute-t-elle.

Locke Marshall spécifie que cela va prendre de nombreuses années pour comprendre les effets du feu sur l’écologie du parc.

Ouvrir en mode plein écran L'incendie de 2017 a brûlé une bonne partie du réseau de sentiers de randonnée. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Mais la faune est en santé ici, on voit les animaux partout, c’est presque comme avant.

L’incendie a aussi réduit en cendre des bâtiments de Parcs Canada, dont le centre d’accueil des visiteurs. En 2018, l’organisme gouvernemental avait annoncé la construction d’un nouveau centre, conclu en 2022.

Le nouveau centre a coûté un peu plus de 17 millions de dollars, selon le site du gouvernement de l’Alberta.